ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، الفنون التشكيلية يفتتح معرض "كادرات موازية"

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش افتتاح معرض “كادرات موازية" (Parallel Frames 2025)، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي والذي يقام في دار الأوبرا المصرية.

ليفتح معرض كادرات موازية أبوابه لعشاق الفن السابع وعدسات الإبداع في تجربة بصرية فريدة تجمع بين السينما والفنون التشكيلية، وذلك في قاعتي الباب سليم وصلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، على أن يكون الافتتاح يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساءً، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 22 نوفمبر 2025.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًّا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

