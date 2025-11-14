الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، الفنون التشكيلية يفتتح معرض "كادرات موازية"

معرض كادرات موازية،
معرض كادرات موازية، فيتو
18 حجم الخط

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش افتتاح معرض “كادرات موازية" (Parallel Frames 2025)، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي والذي يقام في دار الأوبرا المصرية.

ليفتح معرض كادرات موازية أبوابه لعشاق الفن السابع وعدسات الإبداع في تجربة بصرية فريدة تجمع بين السينما والفنون التشكيلية، وذلك في قاعتي الباب سليم وصلاح طاهر  بدار الأوبرا المصرية، على أن يكون الافتتاح يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساءً، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 22 نوفمبر 2025.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًّا تحت رعاية وزارة الثقافة.  يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش معرض “كادرات موازية Parallel Frames 2025 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دار الأوبرا المصرية

مواد متعلقة

بالتزامن مع عيد الحب، قطاع الفنون التشكيلية يعيد تمثال "كيوبيد" لمتحف محمود خليل

"الفنون التشكيلية" يحتفي باليوبيل الفضي لمركز محمود سعيد للمتاحف

الأكثر قراءة

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

برد وبرق وسيول ورعد، تحذير شديد من طقس اليوم الجمعة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة وارتفاع 4 أصناف منها الجوافة واليوسفي

الفرق بين ترطيب البشرة وتغذيتها ومتى تحتاجين إلى كل واحد منهما

هتشاركه في "علي كلاي" وأثارت ضجة مع تامر حسني، من هي يارا السكري بعد أنباء ارتباطها بأحمد العوضي

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الجزائر وديا اليوم بإستاد القاهرة

أول تعليق من عبد الله رشدي على اعتذار ياسمين الخطيب بعد حلقة زوجته المثيرة للجدل

الأهلي يكشف موقفه من أليو ديانج بعد عروض السعودية ويحدد أول مباراة لـ إمام عاشور بعد شفائه

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية