محمود عبد السميع: صورنا "التعويذة" بدون جرافيكس ومحمد شبل مخرج واسع الخيال (صور)

18 حجم الخط

نظم مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46 منذ قليل، ندوة خاصة للمصور السينمائي الكبير محمود عبد السميع، ناقش فيها رؤيته الخاصة لفن التصوير ومفهومه عن العمل السينمائي.

وتحدث مدير التصوير محمود عبدالسميع حول تجربته في فيلم "التعويذة" مع المخرج محمد شبل، مؤكدًا أن علاقته المتفاهمة مع المخرج هي السبب في خروجه بهذا الشكل.

وقال محمود عبدالسميع: "كل ما تم تنفيذه في فيلم التعويذة كان حقيقي قبل ظهور الجرافيكس، فكل الأفكار لا تحتاج دراسة وإنما العمل نفسه هو ما يكشف حلولا لكل مشكلة تقابلنا."

وتابع: كنت ومحمد شبل نتفاهم ونتناقش، وذلك بفضل خياله، لأنه كان يفهم أن التعاون بين المخرج والمصور هو ما يخرج الأعمال بأفضل شكل، فصناعة الفيلم لا ترتكز على شخص واحد فقط."

محمود عبد السميع

ويعد محمود عبد السميع، من أبرز الأسماء التي تألقت في التصوير السينمائي منذ نهاية ستينيات القرن المنصرم، لاسيما خلال انخراطه في تصوير الأفلام الوثائقية.

ويترأس الآن جمعية الفيلم وكذلك مهرجان جمعية الفيلم السنوي. حصل على بكالوريوس التصوير الفوتوغرافي والسينمائي من كلية الفنون التطبيقية عام 1966، وعمل مديرًا للتصوير ومشرفًا على الأفلام الوثائقية ومنْتجًا منفذًا بالمركز القومي للسينما.

قام بتدريس وتعليم التصوير والمهن السينمائية منذ الستينيات وحتى الآن، وصوَّر أكثر من 200 فيلم وثائقي منذ عام 1966.

ويُعد أول مصور سينمائي يدخل جبهة القتال (حرب الاستنزاف، يوليو 1969، وأثناء وقف إطلاق النار حتى انتصارات حرب أكتوبر).

كما عمل مع معظم مخرجي السينما الوثائقية المصريين من جيل الرواد والأجيال التالية، ومع بعض المخرجين العرب والأجانب.

إلى جانب مشاركته كمدير تصوير مع جيل الواقعية الجديدة الذي انتمى إليه في أفلام مثل: العوامة 70، الزمار، للحب قصة أخيرة، الصعاليك، وغيرها من الأفلام. شارك عبد السميع في العديد من المشروعات السينمائية خارج مصر (ألمانيا – النمسا – السعودية – سوريا – تونس) وسافر إلى العراق عام 1998، وشارك هناك في حملة "سينمائيون بلا حدود".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.