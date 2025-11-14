محمود عبد السميع بمهرجان القاهرة: الاهتمام بالمكان جزء أصيل من "الدراما" (صور)

18 حجم الخط

نظم مهرجان القاهرة السينمائي بدورته ال46 منذ قليل، ندوة خاصة للمصور السينمائي الكبير محمود عبد السميع، ناقش فيها رؤيته الخاصة لفن التصوير ومفهومه عن العمل السينمائي.

وأكد محمود عبد السميع أنه كان من أوائل المصورين الذين حركوا الكاميرا بحركة تتصل اتصال وثيق بالموضوع والمضمون الدرامي، وأشار عبد السميع إلى أن الموهبة والتصوير كانوا في ذهنه منذ الصغر.

وقدم عبد السميع مفهومه عن التصوير بأنه إجابة عن بعض الأسئلة، وهي: "أنا بصور إيه وفين وليه ومتى؟"، وهو ما كان يدفعه دائما لقراءة السيناريو جيدا لمعرفة المضمون العميق للعمل.

وأوضح أنه يهتم بالمكان بالقدر نفسه الذي يهتم به بالممثل، لأن المكان جزء أصيل من الدراما ويؤكد شخصية الممثل ويثريه.

كما شدد على ضرورة أن يتم رؤية ترتيب الوقت في الصورة، سواء كانت الأجواء صباحية أو مسائية أو في وقت الفجر.

وسلط المصور الكبير الضوء على أهمية الإضاءة، مشيرا إلى أن فيلم "امرأة متمرة" كان مثالا للأفلام التي يظهر فيها الاهتمام بالإضاءة بشكل واضح جدا، مؤكدا أن "الإضاءة لغة، ويجب على المصور أن يفهمها".

وتحدث عبد السميع عن أحد جوانب عمله في فيلم "الجوع"، حيث كان حريص على أن يرى المشاهد تحرك الزمن من خلال تتابع الليالي بقمر، والليالي بهلال، والليالي بدون قمر.

واختتم حديثه عن بداياته قائلا: "أول مرة مسكت الكاميرا في حياتي كان لتصوير فيلم"، مؤكدا أن الخبرة تكتسب بسرعة، خاصة لهؤلاء الذين يكللونها بالدراسة، بالإضافة إلى الموهبة الأصيلة.

محمود عبد السميع

ويعد محمود عبد السميع، من أبرز الأسماء التي تألقت في التصوير السينمائي منذ نهاية ستينيات القرن المنصرم، لا سيما خلال انخراطه في تصوير الأفلام الوثائقية. يترأس الآن جمعية الفيلم وكذلك مهرجان جمعية الفيلم السنوي. حصل على بكالوريوس التصوير الفوتوغرافي والسينمائي من كلية الفنون التطبيقية عام 1966، وعمل مديرًا للتصوير ومشرفًا على الأفلام الوثائقية ومنْتجًا منفذًا بالمركز القومي للسينما.

قام بتدريس وتعليم التصوير والمهن السينمائية منذ الستينيات وحتى الآن، وصوَّر أكثر من 200 فيلم وثائقي منذ عام 1966. ويُعد أول مصور سينمائي يدخل جبهة القتال (حرب الاستنزاف، يوليو 1969، وأثناء وقف إطلاق النار حتى انتصارات حرب أكتوبر). كما عمل مع معظم مخرجي السينما الوثائقية المصريين من جيل الرواد والأجيال التالية، ومع بعض المخرجين العرب والأجانب.

إلى جانب مشاركته كمدير تصوير مع جيل الواقعية الجديدة الذي انتمى إليه في أفلام مثل: العوامة 70، الزمار، للحب قصة أخيرة، الصعاليك، وغيرها من الأفلام. شارك عبد السميع في العديد من المشروعات السينمائية خارج مصر (ألمانيا – النمسا – السعودية – سوريا – تونس) وسافر إلى العراق عام 1998، وشارك هناك في حملة "سينمائيون بلا حدود".

