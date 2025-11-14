المسلماني: مجلس الوطنية للإعلام قرر الإبقاء على اسم "نايل تي في" واستبعاد مقترح التغيير

18 حجم الخط

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن مجلس الهيئة قرر الإبقاء على اسم قناة «نايل تي في» ورفض المقترح المقدم من فريق التطوير داخل القناة بتغيير الشعار إلى شبكة مصر الإخبارية ENN، وذلك بعد التواصل مع عدد من أعضاء المجلس الذين لم يبدوا قبولًا للفكرة.

وأوضح المسلماني أن مشروع التطوير الشامل سيستمر تحت الاسم الحالي «نايل تي في إنترناشونال»، مؤكدًا أن المقترح لن يُطرح رسميًا خلال اجتماع مجلس الهيئة المقبل.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها أسرة القناة، مشيرًا إلى أن تطوير قناة النيل الدولية يُعد أولوية لما تمثله من دور محوري في نقل رسالة مصر الحضارية باللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى الجمهور العالمي.

وانتقد المسلماني اختزال البعض لعملية التطوير في مجرد تغيير الشعار، واصفًا هذا الطرح بأنه «متسرع» ولا يعبر عن حجم العمل الحقيقي داخل القناة، التي تضم نخبة من الكفاءات في اللغات الأجنبية، إلى جانب فريق فني متميز يعمل رغم محدودية الموارد على تحسين مستوى الصورة والمحتوى.

واختتم المسلماني تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من عملية التطوير هو تعزيز حضور الإعلام المصري باللغات الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز تأثيرها العالمي.

