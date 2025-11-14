الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يبحث عن أول الأهداف أمام أوزبكستان بعد 60 دقيقة

منتخب مصر
منتخب مصر
18 حجم الخط

منتخب مصر، يبحث منتخب مصر عن أول هدف أمام أوزبكستان بعد مرور 60 دقيقة في نصف نهائي دورة الإمارات الودية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران، وكاب فيردي لتصبح النتيجة 2 صفر لصالح أوزبكستان.

سجل أورونوف لاعب أوزبكستان الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 43، 

وكان أورونوف سجل الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 3 من  اللقاء.

وكان قد أعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيلة الفراعنة لمواجهة أوزبكستان في نصف نهائي دورة الإمارات الودية التي تستضيفها مدينة العين في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان وإيران وكاب فيردي 

تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان

حدث تغيير طارئ في تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان بدخول محمد شحاته في التشكيلة الأساسية بدلا من حمدي فتحي الذي اشتكي من الام خلال الإحماء، وفضل الجهاز تغييره

نظام بطولة الإمارات الودية بمشاركة منتخب مصر

وتنص لوائح البطولة على أن يتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع منتخب إيران يوم 18 نوفمبر، بينما يلعب الخاسر مع كاب فيردي يوم 17 باستاد هزاع بن زايد، بعد فوز إيران اليوم على كاب فيردي بركلات الترجيح في افتتاح البطولة.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان والقناة الناقلة

وانطلقت مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة كما تنقلها قناة أبو ظبي 

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة أوزبكستان

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أمس الخميس، تدريباته بملعب نادي العين استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استاد هزاع بن زايد تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان لاعب أوزبكستان موعد مباراة مصر منتخب مصر الاول

مواد متعلقة

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان تتقدم على مصر بهدفين في الشوط الأول

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان يواصل تقدمه على منتخب مصر بعد 30 دقيقة

كأس العالم للناشئين، تأهل فرنسا ومالي لدور الـ 16

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان يتقدم على منتخب مصر بالهدف الأول

الأكثر قراءة

تأجيل حلقة عبدالله رشدي مع ياسمين الخطيب

موعد التقدم بالطعون على نتائج انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

ركلات الترجيح كلمة السر، تأهل المغرب والبرازيل لدور الـ 16 بمونديال الناشئين

بعد قصة حب قرابة العام، حورية فرغلي تعلن ارتباطها برجل أعمال من خارج الوسط الفني

بمشاركة شيكو بانزا، ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنجولا بثنائية

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان يواصل تقدمه على منتخب مصر بعد 30 دقيقة

خدمات

المزيد

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، تصفيات كأس العالم 2026.. البرازيل أمام السنغال وتونس وديًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا حياء في الدين" مقولة خاطئة أم صحيحة؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

ما حكم التصرف في الأمانة من أجل المصلحة ؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية