دورة الإمارات الودية، أوزبكستان يتقدم على منتخب مصر بالهدف الأول

18 حجم الخط

منتخب مصر، تقدم منتخب أوزبكستان بالهدف الأول في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 3، عن طريق اللاعب أورونوف في نصف نهائي دورة الإمارات الودية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان وإيران وكاب فيردي .

وأعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيلة الفراعنة لمواجهة أوزبكستان

تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان

حدث تغيير طارئ في تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان بدخول محمد شحاتة في التشكيلة الأساسية بدلا من حمدي فتحي الذي اشتكي من آلام خلال الإحماء، وفضل الجهاز تغييره

موعد مباراة مصر وأوزبكستان والقناة الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة كما تنقلها قناة أبو ظبي

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة أوزبكستان

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أمس الخميس، تدريباته بملعب نادي العين استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان

نظام بطولة الإمارات الودية بمشاركة منتخب مصر

وتنص لوائح البطولة على أن يتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع منتخب إيران يوم 18 نوفمبر بينما يلعب الخاسر مع كاب فيردي يوم 17 باستاد هزاع بن زايد، بعد فوز إيران اليوم على كاب فيردي بركلات الترجيح في افتتاح البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.