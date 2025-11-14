الجمعة 14 نوفمبر 2025
محمد صلاح وزيزو يقودان هجوم منتخب مصر أمام أوزبكستان بدورة الإمارات

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
أعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيلة الفراعنة لمواجهة أوزبكستان في نصف نهائي دورة الإمارات الودية التي تستضيفها مدينة العين في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان وإيران وكاب فيردي 

تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان

يدخل منتخب مصر مباراته أمام أوزبكستان بتشكيل مكون من:

موعد مباراة مصر وأوزبكستان والقناة الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة كما تنقلها قناة أبو ظبي 

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة أوزبكستان

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أمس الخميس، تدريباته بملعب نادي العين استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان

نظام بطولة الإمارات الودية بمشاركة منتخب مصر

وتنص لوائح البطولة على أن يتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع منتخب إيران يوم 18 نوفمبر بينما يلعب الخاسر مع كاب فيردي يوم 17 باستاد هزاع بن زايد، بعد فوز إيران اليوم على كاب فيردي بركلات الترجيح في افتتاح البطولة.

الجريدة الرسمية