كأس العالم للناشئين، تأهل فرنسا ومالي لدور الـ 16

تأهل منتخبا فرنسا ومالي لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والمقامة حاليا في قطر.

وفاز منتخب فرنسا على كولومبيا بهدفين دون رد، بينما فازت مالي على زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025

المجموعة الأولى: إيطاليا – جنوب أفريقيا

المجموعة الثانية: اليابان – البرتغال – المغرب

المجموعة الثالثة: السنغال – كرواتيا

المجموعة الرابعة: الأرجنتين – بلجيكا – تونس

المجموعة الخامسة: فنزويلا – إنجلترا – مصر

المجموعة السادسة: سويسرا – كوريا الجنوبية – المكسيك

المجموعة السابعة: ألمانيا – كولومبيا – كوريا الشمالية

المجموعة الثامنة: البرازيل – زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة – بوركينا فاسو – التشيك

المجموعة العاشرة: جمهورية أيرلندا – أوزبكستان – باراجواي

المجموعة الحادية عشرة: فرنسا – كندا – أوغندا

المجموعة الثانية عشرة: النمسا – مالي

