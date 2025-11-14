الجمعة 14 نوفمبر 2025
رياضة

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

منتخب مصر،فيتو
يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، نظيره الأوزبكي، ضمن مواجهات الدورة الودية، المقامة في مدينة العين الإماراتية في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري.

غيابات منتخب مصر 

ومن أبرز هؤلاء اللاعبين محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، مهند لاشين، أحمد عيد وعمرو الجزار، للإصابة.

ويستمر غياب محمد عبد المنعم عن منتخب مصر بسبب خضوعه لفترة تأهيل عقب إصابته بالرباط الصليبي.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان في معسكر نوفمبر

ومن المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان على الهواء مباشرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت.

منتخب أوزبكستان، فيتو
انطلاق معسكر منتخب مصر بالإمارات

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، الإثنين الماضي، معسكرا تدريبيا بمدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية، بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

ويشارك منتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري بمدينة العين.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين).

منتخب مصر منتخب اوزبكستان منتخب مصر ضد أوزبكستان منتخب مصر الأول لكرة القدم موعد مباراة مصر وأوزبكستان منتخب مصر الاول معسكر منتخب مصر مصر وأوزبكستان مصر ضد أوزبكستان مباراة مصر وأوزبكستان كأس الأمم الأفريقية 2025

