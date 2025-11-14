منتخب مصر يواجه أوزبكستان اليوم في دورة الإمارات الودية

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، اليوم الجمعة، نظيره منتخب أوزبكستان، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات دورة الإمارات الودية، التي تستضيفها مدينة العين الإماراتية بمشاركة منتخبات إيران والرأس الأخضر إلى جانب مصر وأوزبكستان.

تأتي مشاركة منتخب مصر في دورة الإمارات الودية، في إطار إستعداداته للمشاركة بطولة أمم افريقيا للكبار، التي تقام في ضيافة المغرب في شهر ديسمبر المقبل.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان والقناة الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة كما تنقلها قناة أبو ظبي

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة أوزبكستان

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أمس الخميس، تدريباته بملعب نادي العين استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان

نظام بطولة الإمارات الودية بمشاركة منتخب مصر

وتنص لوائح البطولة على أن يتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع منتخب إيران يوم 18 نوفمبر بينما يلعب الخاسر مع كاب فيردي يوم 17 باستاد هزاع بن زايد، بعد فوز إيران اليوم على كاب فيردي بركلات الترجيح في افتتاح البطولة.

