جمعة المنتخبات الوطنية.. فراعنة العميد يواجهون أوزبكستان.. وأبناء طولان يصطدمون بالجزائر.. وشباب الكاس يواجهون سويسرا في المونديال

تشهد الكرة المصرية اليوم ثلاث مواجهات قوية لمنتخباتنا الوطنية بمختلف الفئات العمرية، حيث يخوض المنتخب الأول مباراة أمام نظيره الأوزبكي، بينما يلعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب مواجهة ودية مرتقبة أمام الجزائر، في حين يلتقي منتخب الناشئين مع منتخب سويسرا ضمن منافسات مونديال الشباب.

الفراعنة في مواجهة أوزبكستان

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الجمعة، مع منتخب أوزبكستان في إطار منافسات دورة الإمارات الودية، التي تستضيفها مدينة العين بمشاركة منتخبات إيران والرأس الأخضر إلى جانب مصر وأوزبكستان.

تأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذه الدورة ضمن استعداداته لخوض بطولة أمم إفريقيا للكبار التي ستقام في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر وأوزبكستان في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، وتنقلها قناة أون سبورت مباشرة، بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية.

منتخب مصر يخوض وديتين أمام الجزائر

كما يلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب، اليوم الجمعة، مع نظيره الجزائري في تمام الرابعة مساءً، وذلك ضمن برنامج الإعداد قبل انطلاق البطولة المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل. وتُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 بصوت المعلق محمد الشاذلي.

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق يوم الإثنين الماضي المعسكر المغلق للمنتخب استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر من 1 إلى 18 ديسمبر. ويمثل هذا المعسكر ومباراتا الجزائر المرحلة الأخيرة ضمن برنامج الإعداد للبطولة.

وقد أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة الأولى إلى طاقم تحكيم دولي بقيادة أحمد الغندور، بينما يقود الحكم حمادة القلاوي الطاقم المكلف بإدارة المباراة الثانية المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي.

استبعاد السولية وشلبي من معسكر كأس العرب

وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حلمي طولان استبعاد كل من عمرو السولية ومصطفى شلبي وأحمد ربيع بعد ثبوت إصابتهم خلال الكشف الطبي قبل المعسكر. وفي المقابل، تم استدعاء محمد عادل من سيراميكا كليوباترا، وإسلام سمير من الاتحاد السكندري للانضمام إلى معسكر الفريق المُقام بأحد فنادق القاهرة.

حلم المونديال

كما يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا بقيادة المدرب أحمد الكاس، اليوم الجمعة، مباراة قوية أمام منتخب سويسرا ضمن دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليًا في قطر، وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

مواجهة اليوم بين منتخبي مصر وسويسرا حاسمة، إذ لا بد من فائز يعبر إلى الدور ربع النهائي من البطولة، فيما يغادر الخاسر المنافسات. ويأمل أحمد الكاس في قيادة الفراعنة الصغار لتحقيق مفاجأة والتغلب على المنتخب السويسري للوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في المونديال.

