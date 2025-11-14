ضبط 8 عناصر إجرامية بتهمة غسل 300 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

18 حجم الخط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر جنائية – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشف التحريات إرتكاب غسل الأموال، عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضي والعقارات والسيارات).. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (300) مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

