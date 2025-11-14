الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 918 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 34 سيارة ودراجة نارية

مخالفات عدم تركيب
مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني
18 حجم الخط

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 918  مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة المعنية جهودها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال 24 ساعة رفع 34 سيارة ودراجة نارية.

كما تم ضبط 1148 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الحملات اليومية التي تستهدف الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تركيب الملصق الالكتروني منظومة التحول الرقمي ضبط المركبات ضبط السيارات المتهالكة الملصق الالكترونى المنتهية تراخيصها المنافذ الجمركية الحملات اليومية

مواد متعلقة

سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية

مصرع محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق في حادث مروع بالتجمع الخامس

الأمن يكشف كواليس فيديو إطلاق نار احتفالا بفوز مرشح بعضوية النواب في مطروح

لمدة شهر، زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

القبض على سيدة بتهمة ممارسة السحر والدجل بالساحل (فيديو)

بعد تداول فيديو، ضبط متهمين بارتكاب أفعال غير لائقة أمام مدرسة بالقليوبية

وزير الداخلية يستقبل نظيره التركي لبحث التعاون الأمني المشترك

القبض على المتهمين بإلقاء حجارة علي مقر لجنة انتخابية في قنا

الأكثر قراءة

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

أسرة مهندس الكيمياء تنتظر استلام جثمانه أمام مشرحة كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

أسطورة ورمز للانتماء والوفاء، نعي مؤثر من شيكابالا لـ محمد صبري

قرار جمهوري حاسم وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

التوأم يعزي أسرة كرة القدم في وفاة محمد صبري

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى لطمأنينة القلب وسكينة البال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية