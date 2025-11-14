ضبط شخص وسيدتين بتهمة ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

18 حجم الخط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخص وسيدتين لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمحافظة الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص "له معلومات جنائية"، وسيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهم (4 هواتف محمول " بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

