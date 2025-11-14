ضبط استوديو يبث برامج مخالفة لحقوق الملكية الفكرية بالنزهة

18 حجم الخط

ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، القبض على مالك استديو تصوير تلفزيوني "بدون ترخيص" بالقاهرة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية بمنطقة النزهة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، لتصوير فيديوهات لبرامج يتم بثها على مواقع التواصل الإجتماعى مستخدمًا أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو وضبط مالكه وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى التصوير) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

