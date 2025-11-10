إبراهيم حسن يعلن موقف تريزيجيه من معسكر منتخب مصر بعد إصابة السوبر

18 حجم الخط

أكد الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم استبعاد محمود حسن تريزيجيه من معسكر المنتخب المقام بمدينة العين الإماراتية بسبب الإصابة.

أضاف إبراهيم حسن أنه تم التواصل بين محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي، وقد أثبتت الأشعة صعوبة لحاق تريزيجيه بمعسكر المنتخب خلال الفترة من ١٠ إلى ١٨ نوفمبر من الشهر الجاري.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة ودية يوم ١٤ نوفمبر أمام منتخب أوزبكستان على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة كاب فيردي وايران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.