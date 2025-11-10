الإثنين 10 نوفمبر 2025
إبراهيم حسن يعلن موقف تريزيجيه من معسكر منتخب مصر بعد إصابة السوبر

تريزيجيه
تريزيجيه
أكد الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم استبعاد   محمود حسن  تريزيجيه من معسكر المنتخب المقام بمدينة العين الإماراتية بسبب الإصابة.

أضاف إبراهيم حسن أنه تم التواصل بين محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي، وقد أثبتت الأشعة صعوبة لحاق تريزيجيه  بمعسكر المنتخب خلال الفترة من ١٠ إلى ١٨ نوفمبر من الشهر الجاري.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم  مباراة ودية يوم ١٤ نوفمبر أمام منتخب أوزبكستان على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة كاب فيردي وايران.

الجريدة الرسمية