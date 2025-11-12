الحكم الدولي السابق جمال الغندور ينفي انتقاد التحكيم

18 حجم الخط

نفى الحكم الدولي السابق جمال الغندور، إدلاءه بتصريحات تُنسب إليه بشأن انتقاد التحكيم المصري.

ونشر الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بوست بعنوان: "تنويه للمرة الثانية".

وتابع: "منذ أن فرض علينا إلغاء فقرة تحليل التحكيم وأنا لم أدلِ برأيى فى أى حالة تحكيم تخص كرة القدم فى مصر، وبالتالى فإن ما ينسب إلى شخصي من تصريحات عن أي حالة تخص الكرة المصرية غير صحيح، وهو من واقع خيال من كتب ونشر ذلك".

أزمة في سيراميكا بسبب صديق إيجولا

وكشف الإعلامي جمال الغندور، عن سبب استبعاد النيجيري صديق إيجولا من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا التي تخوض مباريات السوبر المصري.

وقال الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور”: إن استبعاد صديق إيجولا ليس بسبب "أمني"، وكل ما أشيع في هذا الأمر غير صحيح بالمرة.

وأضاف أيضًا أن اللاعب ليس مصابا واستبعاده ليس بسبب الإصابة واللاعب كان جاهزًا للسفر مع بعثة الفريق بشكل طبيعي.

وشدد على أن هناك خلافا نشب بين صديق إيجولا وأحد أعضاء الجهاز الفني للفريق قبل السفر إلى الإمارات، وتم اتخاذ القرار باستبعاد اللاعب من قائمة السوبر بالتنسيق بين الجهاز الفني ومجلس إدارة النادي.

