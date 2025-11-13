انطلاق الامتحانات الإلكترونية بآداب عين شمس ضمن منظومة التحول الرقمي بالجامعة

18 حجم الخط

انطلقت أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية الآداب – جامعة عين شمس، والتي تستمر حتى 29 نوفمبر 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد عبد الله مدير وحدة القياس والتقويم.

تُجرى الامتحانات داخل معامل جامعة عين شمس الكائنة بمقر كلية الألسن، بواقع سبع لجان يوميًا تضم في مجملها نحو 5700 طالب وطالبة، وفق منظومة إلكترونية دقيقة تضمن الانضباط والشفافية، وسط متابعة ميدانية من إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، بما يعكس حرص الكلية على توفير بيئة أكاديمية آمنة ومنظمة لطلابها.

وأكدت الدكتورة حنان كامل أن كلية الآداب تسعى باستمرار إلى تطوير آليات التعليم والتقويم بما يتواكب مع توجه جامعة عين شمس نحو التحول الرقمي الشامل، مشيرةً إلى أن تطبيق الامتحانات الإلكترونية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والدقة في التقييم، وتنمية قدرات الطلاب على التعامل الإيجابي مع التكنولوجيا التعليمية.

وشددت على أن الكلية تحرص على تهيئة بيئة امتحانية مريحة ومنظمة، وتوفير كل سبل الدعم الفني والإداري، بما يحقق أعلى معايير الجودة والانضباط الأكاديمي.

ويأتي تنظيم الامتحانات الإلكترونية ضمن خطة كلية الآداب لتحديث منظومة القياس والتقويم، وتوظيف التكنولوجيا في تطوير العملية التعليمية، بما يواكب رؤية جامعة عين شمس للتحول الرقمي في مختلف قطاعاتها، والذي يستهدف الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والإدارية، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، وتيسير التواصل بين أطراف العملية التعليمية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

