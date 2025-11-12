الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بديل المستورد، البحث العلمي تتوصل لـ غراء لاصق للأخشاب محلي الصنع (فيديو)

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
18 حجم الخط

تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذ سلسلة "بديل المستورد 2025" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.

وتناولت الحلقة الجديدة غراء لاصق للأخشاب محلي الصنع، يمثل حلا صناعيا مبتكرا لتقليل الاعتماد على المستورد في صناعة الأخشاب.

وقال الدكتور أحمد إسماعيل بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث – إن الغراء الغراء اللاصق للأخشاب، تم تطويره باستخدام خامات محلية بالكامل، ليُوفر بديلًا اقتصاديًا وفعالًا للمنتجات المستوردة.

وأوضح أنه يتميز المنتج بقدرة لاصقة عالية وثبات ممتاز، ما يجعله مناسبًا لتطبيقات متنوعة في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، مع تقليل التكلفة الإجمالية للإنتاج ودعم الصناعات الوطنية.

 مميزات المنتج:
• تصنيع كامل من خامات محلية
• جودة تماثل المستورد
• تكلفة منخفضة
• دعم مباشر للصناعات الخشبية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلم التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الصناعات الكيماوية المركز القومي للبحوث بديل المستورد صناعة الاخشاب دعم الصناعات الوطنية

مواد متعلقة

الحفني: التكامل بين دول العالم في الطيران هو الطريق لصناعة نقل جوي أكثر استدامة

وزير التعليم العالي: زيادة عدد الجامعات إلى 128 في 2025

بعثة طلاب الجامعات تمثل مصر في البطولة العالمية العاشرة بإسبانيا

وزير الطيران المدني: نحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة

أكاديمية البحث العلمي تحتفي بافتتاح المتحف الكبير بإعادة عرض مسلسل "نور والكتاب العجيب"

وزير التعليم العالي يشهد احتفالية مرور 5 سنوات على تأسيس مركز مصري للأبحاث الطبية بجامعة عين شمس

شروط دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة الدولي

تعاون أكاديمي بين جامعتي عين شمس وإسيكس البريطانية في تدريس القانون

الأكثر قراءة

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

محمد عبد الجليل يكتب: أنقذوا "زينب" من غرفة العذاب! 3 سنوات حبس انفرادي بقرار من زوجة الأب

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية