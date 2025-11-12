بديل المستورد، البحث العلمي تتوصل لـ غراء لاصق للأخشاب محلي الصنع (فيديو)

18 حجم الخط

تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذ سلسلة "بديل المستورد 2025" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.

وتناولت الحلقة الجديدة غراء لاصق للأخشاب محلي الصنع، يمثل حلا صناعيا مبتكرا لتقليل الاعتماد على المستورد في صناعة الأخشاب.

وقال الدكتور أحمد إسماعيل بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث – إن الغراء الغراء اللاصق للأخشاب، تم تطويره باستخدام خامات محلية بالكامل، ليُوفر بديلًا اقتصاديًا وفعالًا للمنتجات المستوردة.

وأوضح أنه يتميز المنتج بقدرة لاصقة عالية وثبات ممتاز، ما يجعله مناسبًا لتطبيقات متنوعة في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، مع تقليل التكلفة الإجمالية للإنتاج ودعم الصناعات الوطنية.

مميزات المنتج:

• تصنيع كامل من خامات محلية

• جودة تماثل المستورد

• تكلفة منخفضة

• دعم مباشر للصناعات الخشبية

