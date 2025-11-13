الخميس 13 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الداعية مصطفى حسني يحث طلاب جامعة عين شمس على المحافظة على الصلاة

جامعة عين شمس
نظمت أسرة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس ندوة حوارية مع الداعية الديني مصطفى حسني بمدرج النوري بكلية التجارة، بحضور الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة.

ويأتي ذلك إيمانًا من جامعة عين شمس برسالتها التنويرية، ودورها التثقيفي في بناء وعي طلابها،وسعيها الدائم لغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الوطني في نفوس أبنائها الطلاب، من خلال الإهتمام بتقديم نماذج مؤثرة وملهمة للشباب من الدعاة والمفكرين الذين يجمعون بين الخطاب الديني المستنير والفكر الوعي المتوازن.

نظمت الندوة بتنسيق وإشراف إداري وحضور  إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة سمر رجب المدرس بكلية التربية - رائد أسرة طلاب من أجل مصر، ورواد الأسرة على مستوى كليات الجامعة ومحمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع  الدكتور رئيس الجامعة. 
 
شهدت الندوة حضورًا واسعًا من طلاب جامعة عين شمس والطلاب ذوى الهمم.  

في مستهل الندوة، رحّب  الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، بالداعية الأستاذ مصطفى حسني، مؤكدًا سعادته باستضافته داخل الجامعة، مشيرًا إلى أنه يعد من أبرز الدعاة الشباب في عالمنا المعاصر، إذ يجمع بين الفكر المستنير والطرح الديني القريب من القلب.

كما قدّم الدكتور فريد محرم الشكر لأسرة طلاب “من أجل مصر” على تنظيمهم المتميز لهذه الندوة، مؤكدًا حرص جامعة عين شمس على رفع المستوى التثقيفي لطلابها، وتنمية وعيهم في مختلف مجالات المعرفة، والإستفادة من خبرات الكفاءات الشابة.

في كلمتها أوضحت الدكتورة سمر رجب رائد أسرة طلاب من أجل مصر أن الصالون الثقافى لأسرة طلاب من أجل مصر يأتي في إطار حرص الأسرة علي نشر الوعى الدينى والفكري بين طلابها، ودعم الحوار البناء الذي يجمع بين الفكر والعمل بما يسهم في بناء جيل واع متوازن قادر علي النهوض بالمجتمع.

وتوجهت بخالص الشكر والتقدير إلي  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة لما يقدمه من دعم ورعاية مستمرة لطلاب أسرة من أجل مصر.

استهل الداعية  مصطفى حسني كلمته بتقديم الشكر إلى جامعة عين شمس وقياداتها، وإلى الطلاب الذين حرصوا على الحضور، مشيرًا إلى أن مجالس العلم تُغفر لمن يشارك فيها.

وخلال حديثه، وجّه مجموعة من الرسائل الإيجابية للطلاب، حثّهم فيها على التحلي بالإرادة والقوة والحكمة، موضحًا أن هذه الصفات تعد من صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن على قدر الطاقة البشرية.

كما تحدث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الطلاب إلى المحافظة على الصلاة، والاجتهاد في العمل، وعدم إضاعة الوقت، والسعي بإيمان أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

وتناول كذلك الصفات التي وردت في القرآن الكريم للعبد الصالح ولمن يحبهم الله، مركزًا في حديثه على شرح الصفات كما وردت في آيات الذكر الحكيم" وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا "، داعيًا الطلاب إلى التحلي بها.

كما شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة المتنوعة التي أجاب عنها ضيف الندوة الداعية  مصطفى حسني في أجواء ودية مفعمة بالتفاعل والإيجابية.

وتناولت الأسئلة موضوعات دينية وإنسانية متنوعة، من بينها الشفاعة، وأهمية الصلاة، والزي الإسلامي، وقيم التسامح، وكيفية التعامل مع الاكتئاب، وحكم سماع الأغاني، وغيرها من القضايا التي أثرت الحوار.

الجريدة الرسمية