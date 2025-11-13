صيدلة عين شمس تستضيف مدير برنامج سرطان الكبد بجامعة تكساس الأمريكية

18 حجم الخط

استضافت كلية الصيدلة جامعة عين شمس الدكتور أحمد عمر كاسب أستاذ أورام الجهاز الهضمي والكبد ومدير برنامج سرطان الكبد بمركز إم دي أندرسون للسرطان التابع لجامعة تكساس في هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار دعم التعاون الدولي وتعزيز البحث العلمي في مجال السرطان.

ويأتي هذا تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ريحاب عثمان أحمد قائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، رولا ميلاد لبيب قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أقيم اللقاء بإشراف عبدالله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة، وإيريني أيوب مدير العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بكلية الصيدلة.



وقدم الدكتور أحمد كاسب محاضرة علمية متميزة حول العلاج المناعي بعنوان:

“A Holistic Approach to Improving Immunotherapy Response in Gastrointestinal Cancer Outcomes through a Naturally Driven Approach: Opportunities and Challenges”

تناول خلالها أحدث التطورات العلمية في تحسين فاعلية العلاج المناعي لسرطانات الجهاز الهضمي، عبر نهج طبيعي شامل يعزز الاستجابة العلاجية ويحسن فرص الشفاء.

وشهدت المحاضرة حضورًا بارزًا من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، إلى جانب نقاشات علمية ثرية حول آفاق الابتكار في أبحاث السرطان.

وشارك في المحاضرة وفد مركز أبحاث كلية الطب جامعة عين شمس يضم هشام الغزالي - مدير مركز أبحاث كلية الطب (مصري)، فاطمة عبيد - مدير مركز الأبحاث الإكلينيكية ويرافقها فريق من الصيادلة العاملين في المركز، سارة عجوا - مدير وحدة الـجينوم، فاطمة عبدالكريم - مدير وحدة الخلايا الجزعية، عبدالله سامي - مدير وحدة الـصحة الواحدة One" Health"

كما قام الضيف والوفود المشاركة بجولة تفقدية شملت مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره برئاسة عبد الناصر سنجاب، محطة أبحاث النباتات الطبية، وحدة التجارب قبل السريرية وبيت الحيوان، والمعمل المركزي بالكلية، ووحدة التجارب والبحوث الصيدلية المتقدمة.

وناقش الحضور خلال اللقاء إطلاق مشاريع بحثية مشتركة بين كليتي الصيدلة والطب، وبرامج تدريب وتبادل للباحثين وطلاب الدراسات العليا بجانب تعزيز الابتكار والتكامل بين التطبيقات البحثية والسريرية.

وفي ختام الزيارة تم التأكيد على تطوير شراكة بحثية مستدامة بين جامعة عين شمس ومركز إم دي أندرسون للسرطان في مجال أبحاث سرطان الكبد (HCC)، بما يسهم في تمكين وتحفيز الباحثين الشباب ودعم جهود مكافحة السرطان في مصر.

