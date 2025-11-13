الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صيدلة عين شمس تستضيف مدير برنامج سرطان الكبد بجامعة تكساس الأمريكية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط

 استضافت كلية الصيدلة جامعة عين شمس الدكتور أحمد عمر كاسب أستاذ أورام الجهاز الهضمي والكبد ومدير برنامج سرطان الكبد بمركز إم دي أندرسون للسرطان التابع لجامعة تكساس في هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار دعم التعاون الدولي وتعزيز البحث العلمي في مجال السرطان.

ويأتي هذا تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  ريحاب عثمان أحمد قائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، رولا ميلاد لبيب قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أقيم اللقاء بإشراف  عبدالله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة، وإيريني أيوب مدير العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بكلية الصيدلة. 

وقدم الدكتور أحمد كاسب محاضرة علمية متميزة حول العلاج المناعي بعنوان:
“A Holistic Approach to Improving Immunotherapy Response in Gastrointestinal Cancer Outcomes through a Naturally Driven Approach: Opportunities and Challenges”

تناول خلالها أحدث التطورات العلمية في تحسين فاعلية العلاج المناعي لسرطانات الجهاز الهضمي، عبر نهج طبيعي شامل يعزز الاستجابة العلاجية ويحسن فرص الشفاء.

وشهدت المحاضرة حضورًا بارزًا من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، إلى جانب نقاشات علمية ثرية حول آفاق الابتكار في أبحاث السرطان.

وشارك في المحاضرة وفد مركز أبحاث كلية الطب جامعة عين شمس يضم هشام الغزالي -  مدير مركز أبحاث كلية الطب (مصري)، فاطمة عبيد - مدير مركز الأبحاث الإكلينيكية ويرافقها فريق من الصيادلة العاملين في المركز، سارة عجوا - مدير وحدة الـجينوم،  فاطمة عبدالكريم - مدير وحدة الخلايا الجزعية، عبدالله سامي - مدير وحدة الـصحة الواحدة One" Health"

كما قام الضيف والوفود المشاركة بجولة تفقدية شملت مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره برئاسة  عبد الناصر سنجاب، محطة أبحاث النباتات الطبية، وحدة التجارب قبل السريرية وبيت الحيوان، والمعمل المركزي بالكلية، ووحدة التجارب والبحوث الصيدلية المتقدمة.

وناقش الحضور خلال اللقاء إطلاق مشاريع بحثية مشتركة بين كليتي الصيدلة والطب، وبرامج تدريب وتبادل للباحثين وطلاب الدراسات العليا بجانب تعزيز الابتكار والتكامل بين التطبيقات البحثية والسريرية.

وفي ختام الزيارة تم التأكيد على تطوير شراكة بحثية مستدامة بين جامعة عين شمس ومركز إم دي أندرسون للسرطان في مجال أبحاث سرطان الكبد (HCC)، بما يسهم في تمكين وتحفيز الباحثين الشباب ودعم جهود مكافحة السرطان في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس البحث العلمي الجهاز الهضمي والكبد الدراسات العليا والبحوث الصيدلة جامعة عين شمس الولايات المتحده الامريكيه جامعة تكساس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس سرطانات الجهاز الهضمي صيدلة عين شمس طب جامعة عين شمس

مواد متعلقة

الداعية مصطفى حسني يحث طلاب جامعة عين شمس على المحافظة على الصلاة

" الحفني": تبادل الخبرات ركيزة أساسية لتطوير القطاع وتحسين تجربة المسافرين

مدينة الأبحاث العلمية تنظم مؤتمرا علميا حول التنمية المستدامة

رئيس جامعة عين شمس: نستهدف تطوير المنظومة التعليمية وفق أعلى معايير الاعتماد القومي

وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لدعم الأئمة والدعاة

بديل المستورد، البحث العلمي تتوصل لـ غراء لاصق للأخشاب محلي الصنع (فيديو)

الحفني: التكامل بين دول العالم في الطيران هو الطريق لصناعة نقل جوي أكثر استدامة

وزير التعليم العالي: زيادة عدد الجامعات إلى 128 في 2025

الأكثر قراءة

منتخب الجزائر يفوز على زيمبابوي 1/3 وديا استعدادا لأمم إفريقيا

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

طن الصويا يرتفع 2000 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

شاهد، هدف عمرو ناصر في الأهلي المرشح لجائزة بوشكاش 2025

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا ضد صربيا في تصفيات كأس العالم 2026

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الأولى

هل تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت جائز؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل العمرة بالتقسيط جائزة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية