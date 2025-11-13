الخميس 13 نوفمبر 2025
" الحفني": تبادل الخبرات ركيزة أساسية لتطوير القطاع وتحسين تجربة المسافرين

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
 عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من وزراء ورؤساء هيئات الطيران المدني المشاركين في مؤتمر المنظمة الدولية للطيران المدني ICAN) 2025)، الذي تستضيفه مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الطيران المدني.

حيث اجتمع  وزير الطيران المدني مع  خوسيه إرنستو كاميلو وزير النقل الجوي ورئيس هيئة الطيران المدني بالدومينيكان، والسيد فيتوس كيامو وزير الطيران وتطوير الفضاء بجمهورية نيجيريا، ونوبيرتو مونسوي وزير الطيران بجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران المدني، بالإضافة إلى دعم تطوير البنية التحتية الجوية، وزيادة الربط بين دول القارة، وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الجوية.

وتواصلت المناقشات مع عدد من المسؤولين، من بينهم مساعد وزير النقل الماليزي، ورئيس هيئة الطيران المدني بجمهورية كولومبيا، ورئيس تجمع أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية (COCESNA)، إلى جانب باتريسيا تشيريبوجا وكيلة وزارة النقل الجوي بجمهورية الإكوادور، وأرماندو لويس دانييل لوبيز رئيس المعهد الكوبي للطيران المدني ورئيس وفد كوبا، لتعزيز أطر التعاون الفني والتشريعي وتبادل الخبرات الناجحة في مختلف مجالات الطيران المدني، ودعم التعاون عبر تجمعات الطيران المدني الإقليمية بما يسهم في تحقيق استراتيجيات التوجه الدولي ورفع معايير الأمن والسلامة في القطاع.

كما التقى الدكتور سامح الحفنى، سالفاتور سياتشيتانو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وخوان كارلوس سالازار الأمين العام للمنظمة آفاق التعاون بين مصر والمنظمة الدولية، وجهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الطيران المدني وفقًا للمعايير العالمية.


وخلال هذه اللقاءات، تم مناقشه التعاون الفني والتشريعي في مجالات النقل الجوي، والسلامة، وأمن الطيران المدنى وتدريب الكوادر المتخصصة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة التي تسهم في تطوير منظومة الطيران المدني ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن هذه اللقاءات تعكس حرص الدولة المصرية على توطيد علاقاتها مع شركائها في المنظمات الدولية والإقليمية، بما يسهم في تطوير قطاع الطيران المدني المصري وتعزيز مكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الحفنى أن وزارة الطيران المدني تُولي اهتمامًا كبيرًا بتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية، من خلال تحديث الأنظمة والتشريعات ومواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي؛ مؤكدا  أن دعم أوجه التعاون مع منظمة الإيكاو والهيئات والمنظمات الدولية يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير القطاع، وهو ما يأتى فى ضوء  حرص مصر الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة، والعمل على تحسين تجربة المسافرين وتطوير منظومة النقل الجوي بما يواكب النمو العالمي في حركة الطيران.

