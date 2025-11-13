رئيس جامعة عين شمس: نستهدف تطوير المنظومة التعليمية وفق أعلى معايير الاعتماد القومي

18 حجم الخط

نظمت جامعة عين شمس احتفالًا بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تزامنًا مع الاحتفال باليوبيل الماسي لمرور ٧٥ عامًا على نشأة جامعة عين شمس، لتصبح ثاني جامعة حكومية على مستوى الجمهورية تنال هذا الاعتماد، وذلك تأكيدًا لالتزامها الدائم بمعايير الجودة والتميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية، الدكتورة راجية علي طه نائب رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون الأزهر.

وأيضا رؤساء الجامعة السابقين الدكتور أحمد زكى بدر رئيس مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر، والدكتور حسين عيسى مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات المالية والاقتصادية، الدكتور عبد الوهاب عزت أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور خالد حمدي رئيس جامعة الأهرام الكندية، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، وبحضور قيادات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتورة أسماء عبد المنعم مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم قبل الجامعي، وأعضاء فريق المراجعة النظراء، ولفيف من عمداء الكليات ووكلاء الجامعة ومديري العموم ومديرى المراكز والوحدات المتخصصة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وخلال الحفل، أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، عن فخره واعتزازه بحصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الجاد، ويجسد التزام الجامعة الراسخ بمعايير الجودة في الأداء الأكاديمي والإداري والبحثي وخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن حصول جامعة عين شمس على الاعتماد المؤسسي هو ثمرة تعاون وتكامل بين جميع قطاعات الجامعة، من قيادات وأعضاء هيئة تدريس وباحثين وإداريين وطلاب، الذين جسّدوا روح الانتماء والمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد، فالعمل المؤسسى والعمل الجماعى سبب رئيسى للنجاح ، حتى تحقق هذا الإنجاز التاريخي الذي يُضاف إلى سجل الجامعة الزاخر بالتميز والريادة.

وأوضح أن الجامعة تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير منظومتها التعليمية والبحثية وفق أعلى معايير الاعتماد القومي والدولي، بما يسهم في تعزيز مكانتها بين الجامعات المصرية والإقليمية والعالمية، كما تسعى الجامعة إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، وتوسيع نطاق البرامج الأكاديمية المتميزة، إلى جانب اعتماد المزيد من المعامل والبرامج على المستويين المحلي والدولي.

كما ثمّن رئيس الجامعة الدور الرائد للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في دعم مؤسسات التعليم العالي المصرية، معربًا عن تقديره لجهود فرق المراجعين النظراء الذين قاموا بإجراءات المراجعة المؤسسية بكل احترافية وموضوعية.

وأوضح أن رحلة التحدي الحقيقية نحو الاعتماد بدأت منذ عام 2011، عندما حصلت أول كلية بجامعة عين شمس على الاعتماد المؤسسي، لتتوالى بعد ذلك اعتمادات العديد من البرامج الأكاديمية في ظل دعم متواصل من القيادات الجامعية المتعاقبة.

كما ثمّن دور المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، مشير إلى أنها تمثل أحد أهم أركان تميز الجامعة، ليس فقط لما تضمه من كوادر طبية وبحثية متميزة، بل لما تؤديه من دور إنساني وخدمي فريد من خلال علاج الآلاف من المرضى يوميًا، بما يجسد رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن حصول جامعة عين شمس على الاعتماد المؤسسي يتزامن مع احتفالها بمرور 75 عامًا على تأسيسها، ما يعكس عراقتها وريادتها الدائمة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل مسيرتها بثبات نحو المستقبل، تعزيزًا لمكانتها كصرح علمي رائد ينهض بدوره في تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء الإنسان المصري القادر على الإبداع والابتكار وخدمة الوطن.

كما ألقت الدكتورة راجية علي محمود طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، كلمة نيابة عن د علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اعربت فيها عن سعادتها البالغة بمشاركتها جامعة عين شمس احتفالها بهذا الحدث التاريخي، الذي يجسد ثمرة جهد ومثابرة وعمل دؤوب امتد على مدار سنوات.

ورحبت سيادتها بقيادات الجامعة وأعضاء الهيئة القومية وجميع العاملين بجامعة عين شمس كافة، مثمنة ما حققته الجامعة من إنجاز نوعي يضاف إلى سجلها العريق، بحصولها على الاعتماد المؤسسي في 25 مايو 2025، بعد مسيرة حافلة من العمل الجاد والتطوير المستمر، لتكون ثاني جامعة حكومية مصرية تنال هذا الاعتماد.

وأكدت أن حصول الجامعة على الاعتماد لا يُعد مجرد شهادة توثيق، بل هو تتويج لمسيرة طويلة من الإبداع والتميز المؤسسي، وجهد يستهدف ترسيخ ثقافة الجودة في كل جوانب الأداء الجامعي. وأشادت بما أثبتته جامعة عين شمس عبر تاريخها من كونها صرحًا علميًا رائدًا حمل مسؤولية التعليم والتعلم والابتكار، وأسهم في تخريج علماء وقادة ورؤساء ووزراء على المستويين المحلي والدولي.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يأتي متسقًا مع رؤية الدولة المصرية نحو تطوير نظام تعليمي حديث يواكب المعايير الدولية، من خلال تحديث البرامج الأكاديمية وتبني سياسات تدعم التحول الرقمي وريادة الأعمال.

وأضافت أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، مؤكدة أن جامعة عين شمس تواصل ريادتها بما تمتلكه من 89 برنامجًا أكاديميًا معتمدًا وست كليات حصلت على الاعتماد أكثر من مرة، وهو ما يعكس التزامها الدائم بالتطوير المستمر.

وفي ختام كلمتها، توجهت الدكتورة راجية بخالص التهنئة إلى قيادات الجامعة والنواب وكافة فرق العمل على هذا الإنجاز المشرف، مشيدة بدور مركز ضمان الجودة بالجامعة في دعم الكليات وتأهيلها للاعتماد، مؤكدة أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ستظل داعمًا رئيسيًا لجميع مؤسسات التعليم في مصر، وتشجع على المنافسة الإيجابية بين الجامعات نحو التميز والريادة.

ألقت د. عزة منير الأغا نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأسبق كلمتها نيابة عن فريق زيارة الجودة، أعربت فيها عن سعادتها بحصول جامعة عين شمس على الاعتماد المؤسسي والذى يتزامن مع مرور ٧٥ عاما على إنشاء الجامعة والذى يؤكد عراقتها مع مواكبتها للتطور والجودة.

مستعرضة قصة نجاح الجامعة فى حصولها على الاعتماد المؤسسي والتى بدأت فى ٢٠٢٤ بتقدم الجامعة بطلب للهيئة القومية لضمان جودة التعليم وتقديم دراسة ذاتية ثم فى أبريل ٢٠٢٥ قامت الهيئة بتشكل لجنة موقرة لدراسة ملف الجامعة ثم الدراسة والزيارة الميدانية التى استغرقت ٥ أيام متتالية

وتم خلالها اجراء فحص ورقى ومقابلات مباشرة وجولات تفقدية كثيرة لأكثر من ١٤ كلية من ٢١ كلية والتى تجلت خلالها دقة التنظيم من جميع أعضاء فريق العمل بالجامعة فى مختلف القطاعات والإدارات.

وفى يوليو ٢٠٢٥ أصدرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قرار اعتماد جامعة عين شمس بعد أن نجحت في تحقيق الاستيفاء الكامل لجميع مؤشرات الاعتماد الرئيسية العشرة.

وأعرب الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس السابق، عن بالغ فخره واعتزازه بتواجده في هذا اليوم التاريخي، مشيرًا إلى أن لحظة حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي تمثل تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الجاد والجهد الجماعي والتخطيط الواعي الذي شارك فيه جميع منتسبي الجامعة.

ووجّه خالص التحية والتقدير لجميع الحضور، معربًا عن سعادته البالغة بما وصلت إليه الجامعة من تميز وريادة، ومقدمًا التهنئة لكل من ساهم في هذا الإنجاز الذي يليق بعراقة جامعة عين شمس ومكانتها بين الجامعات المصرية والعربية.

وأشاد بإقامة الحفل بقاعة كلية الحقوق الجديدة والتي صممت وفق أحدث الطرازات المعمارية بما يعكس روح التطوير والتجديد داخل الجامعة. وخص بالشكر كلية الهندسة ومكتب الاستشارات الهندسية على ما بذلوه من جهد متواصل في تنفيذ مشروعات التطوير داخل الحرم الجامعي والمستشفيات وجميع الكليات، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل نموذجًا مشرفًا للعمل المؤسسي المتكامل.

كما أعرب عن تقديره العميق لفريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على ثقتهم ومجهودهم الكبير في دعم الجامعة خلال رحلة الاعتماد، موجّهًا شكره الخاص للدكتورة سافيناز الحبشي على توليها ملف الاعتماد بكفاءة واقتدار، الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد سابقًا والدكتورة رشا خفاجي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة سابقًا على جهودها المخلصة التي أسهمت في إنجاح هذه المنظومة المتميزة.

وفي كلمتها خلال الاحتفالية، أعربت الدكتورة سافيناز الحبشي، رئيس الفريق التنفيذي لاعتماد جامعة عين شمس القومي، عن خالص تقديرها للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومجلس إدارتها، وفريق المراجعين النظراء، وضيوف الجامعة من مؤسسات الدولة وشركاء المجتمع المدني، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لجهود جماعية امتدت لسنوات من العمل الجاد والمُنظّم.

وأشارت إلى أن رحلة الاعتماد المؤسسي كانت استثنائية بكل المقاييس، بدأت بإعداد الدراسة الذاتية الشاملة للجامعة التي تضمنت تحليلًا دقيقًا لمختلف جوانب الأداء الأكاديمي والإداري، مرورًا بمرحلة تجميع الأدلة والوثائق الداعمة التي شهدت تعاونًا واسعًا بين الكليات والإدارات والمراكز لتوثيق الممارسات الفعلية وفقًا لمعايير الهيئة القومية، وانتهاءً بمرحلة المراجعة الخارجية التي استقبلت فيها الجامعة فرق المراجعين بقدر كبير من الشفافية والفخر بما تحقق من إنجازات.

وأضافت أن من أبرز محطات العمل نشر ثقافة الجودة والاعتماد داخل المجتمع الجامعي من خلال ورش العمل واللقاءات التوعوية والاجتماعات الدورية، بما أسهم في ترسيخ مفهوم أن الجودة ليست وثائق، بل ممارسة يومية وثقافة مؤسسية راسخة.

وأكدت أن رحلة الجامعة نحو الاعتماد لم تكن سهلة، بل كانت مليئة بالتحديات التي واجهها الجميع بالصبر والتخطيط الدقيق والتعاون المستمر بين الكليات والإدارات المختلفة. وأوضحت أن ما ميز هذه الرحلة هو الإيمان الجماعي بالهدف والانتماء العميق للجامعة، والذي ظل ثابتًا رغم تعاقب القيادات وتغير المواقع.

أكدت الدكتورة ميريام عياد، مدير وحدة ضمان الجودة بجامعة عين شمس، أن حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يُعد تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الجاد امتدت لأكثر من عشرين عامًا، منذ تأسيس مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة عام 2004، والذي كان له دور محوري في نشر ثقافة الجودة وتغيير المفهوم التقليدي عنها من مجرد إجراءات ورقية إلى منظومة متكاملة تسعى لتحقيق التميز الأكاديمي والإداري.

وأوضحت أن المركز تولى إعداد الخطط الاستراتيجية والبحثية للجامعة، وتقديم الدعم الفني للكليات لتأهيلها للاعتماد المؤسسي والبرامجي، حتى أصبحت الجامعة تمتلك حاليًا 6 كليات معتمدة مؤسسيًا و61 برنامجًا معتمدًا و29 برنامجًا حاصلًا على اعتماد مشروط و13 برنامجًا معتمدًا دوليًا من هيئات مرموقة.



