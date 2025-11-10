الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

انتخابات النواب 2025، سكرتير لجنة انتخابية يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء غلق صناديق الاقتراع بالمنيا

قسم الطوارئ بمستشفى
قسم الطوارئ بمستشفى العدوة المركزي
شهدت اللجنة الانتخابية رقم (85) ومقرها مدرسة برمشا الابتدائية بمركز العدوة، والتابعة للدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا، واقعة مؤسفة، حيث لفظ سكرتير اللجنة أنفاسه الأخيرة عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء إنهاء إجراءات غلق صناديق الاقتراع في ختام اليوم الانتخابي.

 

سكرتير لجنة انتخابية يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مدرسة ببرمشا أثناء غلق صناديق الاقتراع بالمنيا

وتلقى مرفق إسعاف المنيا إخطارًا يفيد بإصابة أحمد محمد حسني، 45 عامًا، يعمل بالإدارة التعليمية ببني مزار، بأزمة قلبية مفاجئة داخل اللجنة الانتخابية بقرية برمشا، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى الموقع، وتم نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى العدوة المركزي، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله.

 

قسم الطوارئ بمستشفى العدوة المركزي

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

