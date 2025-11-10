مسعف يعيد ذهبًا بـ750 ألف جنيه عثر عليه في موقع حادث انقلاب سيارة بالمنيا

18 حجم الخط

في موقف إنساني مشرف يعكس الأمانة ونبل المهنة، أعاد المسعف رياض فوزي، أحد أفراد هيئة الإسعاف بفرع المنيا، مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بنحو 750 ألف جنيه، كان قد عثر عليها أثناء قيامه بإنقاذ أسرة طبيب وطبيبة وأبنائهما الثلاثة، تعرضوا لحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

مسعف بالمنيا يعيد ذهبًا بـ750 ألف جنيه عثر عليه في حادث انقلاب سيارة طبيب وأسرتِه بالمنيا

مسعف بالمنيا يعيد ذهبًا بـ750 ألف جنيه عثر عليه في حادث انقلاب سيارة طبيب وأسرتِه بالمنيا

وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة مكونة من خمسة أفراد، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة الطبيب وزوجته الطبيبة وأبنائهما الثلاثة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

مشغولات ذهبية

وخلال عملية نقل المصابين، عثر المسعف رياض فوزي على حقيبة تحتوي على مشغولات ذهبية، فقام على الفور بتسليمها للجهات الأمنية المختصة، التي بدورها أعادتها إلى الأسرة المصابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.