مسعف يعيد ذهبًا بـ750 ألف جنيه عثر عليه في موقع حادث انقلاب سيارة بالمنيا

في موقف إنساني مشرف يعكس الأمانة ونبل المهنة، أعاد المسعف رياض فوزي، أحد أفراد هيئة الإسعاف بفرع المنيا، مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بنحو 750 ألف جنيه، كان قد عثر عليها أثناء قيامه بإنقاذ أسرة طبيب وطبيبة وأبنائهما الثلاثة، تعرضوا لحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

 

وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة مكونة من خمسة أفراد، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة الطبيب وزوجته الطبيبة وأبنائهما الثلاثة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

مشغولات ذهبية

وخلال عملية نقل المصابين، عثر المسعف رياض فوزي على حقيبة تحتوي على مشغولات ذهبية، فقام على الفور بتسليمها للجهات الأمنية المختصة، التي بدورها أعادتها إلى الأسرة المصابة.

