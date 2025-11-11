الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

بشكل مفاجئ، انهيار جزئي لعقار قرب ميدان بالاس بالمنيا (صور)

انهيار جزئي لعقار
انهيار جزئي لعقار قرب ميدان بالاس، فيتو
شهدت مدينة المنيا، مساء أمس، انهيارًا جزئيًّا لعقار قديم يقع بالقرب من ميدان بلاس، دون وقوع أي خسائر بشرية.

انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بحدوث انهيار جزئي بأحد العقارات القديمة في منطقة ميدان بلاس بمدينة المنيا بشكل مفاجئ، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

سقوط جزء من العقار دون وقوع إصابات

وبالفحص، تبين سقوط جزء من العقار دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. 

وفرضت الأجهزة المعنية  طوق أمني حول المكان وفصل المرافق عن العقار المتضرر، حفاظًا على سلامة المارة والممتلكات المجاورة.

أسباب الانهيار وملابسات الواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الانهيار وملابسات الواقعة.

