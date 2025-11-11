بشكل مفاجئ، انهيار جزئي لعقار قرب ميدان بالاس بالمنيا (صور)

18 حجم الخط

شهدت مدينة المنيا، مساء أمس، انهيارًا جزئيًّا لعقار قديم يقع بالقرب من ميدان بلاس، دون وقوع أي خسائر بشرية.

انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بحدوث انهيار جزئي بأحد العقارات القديمة في منطقة ميدان بلاس بمدينة المنيا بشكل مفاجئ، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

سقوط جزء من العقار دون وقوع إصابات

وبالفحص، تبين سقوط جزء من العقار دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفرضت الأجهزة المعنية طوق أمني حول المكان وفصل المرافق عن العقار المتضرر، حفاظًا على سلامة المارة والممتلكات المجاورة.

أسباب الانهيار وملابسات الواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الانهيار وملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.