دعاء الصباح من الأدعية المهمة التي يقوم بها كل مسلم، حيث إن دعاء الصباح هو من الأعمال التي يبدأ بها المرء يومه، وكما هو معروف فإن الدعاء عبادة، وهو من أفضل العبادات؛ فقد قال -صلّى الله عليه وسلّم-: (الدُّعاءَ هوَ العِبادَةُ، ثمَّ قرأَ: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)، ويُستحَبّ للمسلم الإكثار من دعاء الصباح؛ لأنّه في حَدّ ذاته عبادة يشعر المسلم من خلالها بلذّة الصِّلة، والتعلُّق بالله -تعالى-، والقُرب منه. وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز.

أدعية لدفع الكسل والعجز

اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال

ربّي لا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلى أحد، وأغنني عن كلّ أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصّمد، لا شريك له ولا ولد، خذ بيدي من الضلال إلى الرّشد، ونجّني من كل ضيقٍ ونكد.

اللهم إنّي أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ بر، والسّلامة من كلّ إثم، والفوز بالجنّة، والنّجاة من النّار، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلّا غفرته، ولا همًّا إلّا فرّجته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا هي لك رضىً إلّا قضيتها، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

ربّنا أفرغ علينا صبرًا وتوفّنا مسلمين وألحقنا بالصّالحين وأفوّض أمري إلى الله، إنّ الله بصير بالعباد وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، وصلّى الله على سيّدنا محمّد الحبيب وعلى آله وصحبه وسلّم.

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

أدعية لإزالة الاكتئاب الصباحي

يستيقظ البعض في الصباح شاعرا بغصة في بدنه، وعجزا في قواه، وقد علمنا النبي أن الدعاء هو سلاح المؤمن لذا فإن البعض يقوم بالدعاء إلي الله لإزالة الاكتئاب وطرد وساوس الشيطان، وخلال السطور القادمة نستعرض معكم بعض هذه الأدعية

اللهمّ إنّي أسألك باسمك العظيم الأعظم الّذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت أن تفرّج عنّي ما أنا فيه وأن تكفيني شرّ الحاسدين والمعادين، وانصرني عليهم بنصرك وتأييدك يا قويّ يا معين.

اللهمّ ربّ السموات السبع وما أظلّت، وربّ الأرضين وما أقلّت، وربّ الشياطين وما أضلّت، كن لي جارًا من شرّ خلقك كلّهم جميعًا أن يفرط عليّ أحد وأن يبغي عليّ عزّ جارك، وجلّ ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلّا أنت.

اللهم احرسني بعينيك التي لا تنام، واكفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بعزك الذي لا يُضام، واكلأني في الليل وفي النهار، وارحمني بقدرتك عليّ، أنت ثقتي ورجائي يا كاشف الهم، ويا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين.توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمدلله الذي لم يتخذ ولدًا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن ولي من الذل وكبره وتكبيرًا.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل لي مشقته، وارزقني الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم.يا رب لا تدع أمرًا في صدري ٳلا حللته لي، ولا حلمًا سكن في قلبي طويلًا ٳلا ويسّرته لي.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، اللهم بشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين.اللهم ما أخشاه أن يكون صعبًا هوّنه، وما أخشاه أن يكون عسيرًا يسّره، وما أخشاه أن يكون شرًا اجعل لي فيه خيرًا، ولا تجعلني أخشى سواك.

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.اللهم إني أسألك بخوفي من عظمتك، وطمعي برحمتك، أن ترزقني ما كان خيرًا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله.

اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيّك محمّد.

