دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

18 حجم الخط

دعاء الصباح من الأدعية المهمة التي يستفتح بها الكثيرون يومهم خاصة أن دعاء الصباح من أفضل الأعمال عند الاستيقأظ، لذا يواظب البعض على دعاء الصباح بشكل يومي راجين استجابة الدعاء، وفيما يلي نستعرض معكم دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة:

من أدعية الصباح

"اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده".

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

"رضيتُ باللهِ ربا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًا".

"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السماء، وهو السميع العليم".

"حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم".

"اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا".

"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال".

"يا رب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد".

"اللهم إنا نعوذُ بك من أن نُشرِكَ بك شيئًا نعلَمُه، ونستغفرك لما لا نعلمُه".

"ربي عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت".

"اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين".

"أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه".

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة

دعاء الصباح للرزق وشكر النعمة

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شرما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت..لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير".

"اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسنا اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع".

"يا رب يا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيءٍ ومليكه ومالكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم".

"اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصُبح بأمره، بلِغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخرة، اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء".

"اللهم صب علينا الخير صبًا صبًا ولا تجعل عيشنا كدًا كدًا".

"يا رب اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا".

"اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فـارزقها الثبات والراحة.

"اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.