جامع التوبة بدمشق وأسماؤه وقصة بنائه

يقع جامع التوبة قرب خان العسل في حي العقيبة في نهاية سوق ساروجة بدمشق، وقد بُني على نسق الجامع الأموي بدمشق، ويمثل ثاني أكبر مدرسة دينية فيها بعد المسجد الأموي، ويعد من روائع فن العمارة الأيوبية، كما أنه من أهم الأوابد الأثرية والتاريخية في دمشق، ومازال يحافظ على الكثير من مميزات العهد الأيوبي والمملوكي، ويعد من أجمل الجوامع الأثرية من حيث التصميم والنقوش المزخرفة، وتصميمه يشبه إلى حد كبير جدًا الجامع الأموي في دمشق، وفيه فيه غارب على غرار غارب الأموي ولهذا سمي بالأموي الصغير أيضًا.

أسماء مسجد التوبة وقصة بنائه

يطلق على جامع التوبة أسماء عدة كجامع العقيبة نسبة لموقعه الجغرافي، وجامع الملك الأشرف نسبة للملك الأيوبي الذي بناه، وجامع الأموي الصغير للتشابه الكبير في تصميم البناء بينه وبين الجامع الأموي الكبير.

وكانت أرض الجامع قديمًا تعرف بخان الزنجاري، ترتكب فيه المحرمات وتشرب فيه الخمور، فأمر الملك موسى العادل أبو بكر بهدمه، وبناء الجامع الذي سمّاه جامع التوبة، كما أوقف عليه 14 دكانًا تقع شماله وأشرف على عمارة ناظره يحيى بن عبد العزيز.

وسمي المسجد بجامع التوبة، للتأكيد على انقطاع المعاصي، وقد حظي بمكانة اجتماعية ودينية كبيرة، وقامت فيه نهضات علمية وروحية من مشايخ آل الحلواني والبرهاني والشيوخ محمود ياسين الحمامي وأحمد تصيب المحاميد وسليم المسوتي وغيرهم، كما تليت خطبة الجمعة فيه ابن سلطان العلماء العز بن عبد السلام يحيى بن العز عبد السلام وغيره كثير من أكابر العلماء.

تم تجديد مسجد التوبة على يد الأمير شاهين الشجاعي الذي أوقف عليه حلقة لدراسة القرآن الكريم عرفت بالمدرسة الشاهينية، وقد أجريت للمسجد عملية ترميم شاملة، والحق بالمسجد المكتبة الآجرية وتقع مقابل المسجد وفيها مدفن الشيخ محمد بن الحسين بن عبد الله ابو بكر الآجري

ومن العلماء الأفاضل الذين درسوا في هذا المسجد فضيلة الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت وفضيلة الشيخ فائز حواصلي، وفضيلة الشيخ هشام البرهاني بن العلامة الشيخ سعيد البرهاني، وآخرون.

والداخل إلى الجامع يجد على جداره الشرقي لوحة بأسماء العلماء المتأخرين الذين تولوا مهام الإمامة والخطابة والتدريس.

وصف الجامع

تم تزيين مدخل الباب بآيات قرآنية، أما الشكل العام للجامع فهو مستطيل قائم على ستة مجموعات من العقود الحجرية، وحجم الحجارة المستخدمة فيه كبير من أبلقية باللونين الأبيض والأسود بالتناوب.

وترتفع فوق بابه الخشبي الكبير مئذنة الجامع بالزاوية الشمالية الشرقية.

كما يوجد محرابان في جدار القبلة أحدهما مصنوع من الرخام وعلى جانبيه عمودان يحملان مثمنة الأضلاع مزخرف بآيات قرآنية، ومحراب آخر في جدار القبلية من الحجر البازلتي أسود اللون، وقد زرع في قبة المحراب قبة صغيرة مرخّمة، وفوقها لوحة متوجة بآية قرآنية.





عمليات ترميم مسجد التوبة

تعرض جامع التوبة للعديد من الحوادث عبر فترات متلاحقة، وتم ترميمه وتجديده عدة مرات، حيث احترق في فتنة غازان ملك التتار الذي اجتاح دمشق وقتها وتم تجديده، ثم تعرض للتخريب من جنود تيمور لنك، وأعيد تجديده على يد الأمير شاهين الشجاعي.

وقامت مديرية الأوقاف في عهد الانتداب بتجديد أرضه وأروقته، ثم تعرض للقصف من المستعمر الفرنسي فأعيد تجديده. ومازال جامع التوبة محتفظًا- رغم كل تلك النوائب- بالآثار القديمة المتمثلة بمنارته وواجهته الشرقية وصحنه وأبوابه والموضأ ذي القبة المميزة، ثابتًا شامخًا يؤدي دوره الروحي والفقهي، شاهدًا على تاريخ متأصل الجذور.

