دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

دعاء الصباح لطلب المغفرة من الذنوب من الأمور المهمة التي يحرص الكثير من النساء والرجال علي ترديدها، دعاء الصباح لطلب المغفرة من الذنوب لنيل ما ينتظره العبد من ربه.

دعاء الصباح من أفضل ما يقوم به كل مسلم، بعد الاستيقاظ من النوم، حيث يبدأ يومه بذكر الله سبحانه وتعالى؛ طالبا منه تيسير الأمور وزيادة الرزق، ودعاء الصباح من خير ما يستفتح به المسلم يومه وذلك لأن ذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح يملأ اليوم بالبركة، وهذه البركة تشمل الرزق والصحة وكل ما ينعم به الإنسان من نعم وفضل من الله سبحانه.

وخلال السطور التالية نستعرض معكم دعاء الصباح لطلب المغفرة من الذنوب.

دعاء الصباح لطلب المغفرة من الذنوب

دعاء الصباح في السنة النبوية المشرفة

علمنا سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) في سنته المشرفة أذكار الصباح (دعاء الصباح)، وقد حرص الرسول الكريم على دعاء الصباح كل يوم، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "اللهم بارك لأمتي في بكورها".

فقد كانت من عادات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبقى في المسجد بعد صلاة الفجر، فيذكر الله تعالى حتى طلوع الشمس، حيث يجلس في مصلاه يذكر الله ويسبحه ويكثر الدعاء حتى شروق الشمس.

أفضل الأعمال في الصباح:

صلاة الضحى من السنن المأخوذة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد روى مسلم عن جابر بن سمرة، رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صلَّى الْفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا).

وعن أنس، رضي الله عنه، قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حَتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة). قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ).

دعاء التوبة والاستغفار

سيد الاستغفار: «اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ».

دعاء الصباح لطلب المغفرة من الذنوب

يجوز للمسلم أن يدعو بما يشاء وبالصيغة التي يتقنها، بشرط ألا يكون في الدعاء شرك أو إثم:

اللهم في هذا الصباح نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا. اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

اللهم في هذا الصباح إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، و

اللهم إنا نسألك ألّا تغيب شمس هذا اليوم إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها، وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا.



« اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، وأستغفرك من الذنوب التي لايطلع عليها.. أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك».

« اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوئ بذنبي فأغفر لي فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا».

دعاء الصباح لطلب المغفرة من الذنوب

« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأعف عنا وأغفر لنا وأرحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».

« اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك، يارب الأرض والسموات، اللهم أغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته وتعمدته أو جهلته، وأستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك، ولا يسعها إلا حلمك».

« اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي، سبحانك لا إله غيرك، أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت الغفور الرحيم يا غفار أغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن أرحمني يا عفو أعفو عني يا رؤف أرأف بي».

« ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين».

