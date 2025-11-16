18 حجم الخط

يبحث عدد كبير عن موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447 خاصة وأن شهر جمادى الآخرة هو الشهر السادس (6) من السنة الهجرية 1447، وهو الشهر الذي يلي جمادى الأولى.

وشهر جمادى الآخرة كبقية الشهور العربية كانت له العديد من الأسماء وفي هذا الإطار نستعرض معكم موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447.

لماذا سمي شهر جمادى الآخرة بهذا الاسم؟

ذكر العلماء أن سبب تسمية جمادى بذلك الاسم، لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء حيث يتجمَّد الماء؛ فلَزِمه ذلك الاسم، وجُمادَى: اسمٌ للشهرين: الخامس والسادس من شهور السنة القمرِيَّة، وهما: جمادى الأولى وجمادى الآخِرة، قال أُحَيحةُ بن الجُلاح: «إِذَا جُمَادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا -- زَانَ جَنَابِي عَطَنٌ مُغْضِفُ».

والعرب تَعُدُّ جمادَى من أزمان القحْط والضر؛ قال المتوكِّل اللَّيْثِى، يمدح: «فَإِنْ يَسْأَلِ اللهُ الشُّهُورَ شَهَادَةً --- تُنَبِّئْ جُمَادَى عَنْكُمُ وَالْمُحَرَّمُ»

ويقال: ظلَّت العين جمادى؛ أي: جامدة لا تدمع، وقال ابن شميل: الجمد قارة ليست بطويلة في السماء، وهي غليظةٌ تغلظ مرَّة وتلين أخرى، تنبت الشجر، ولا تكون إلاَّ في أرض غليظة، سميت جمدًا من جمودها؛ أي: من يبسها، والجمد أصغر الآكام، يكون مستديرًا صغيرًا، والقارة مستديرة طويلة في السماء.

لماذا يقال جمادى الأولى وجمادى الآخرة

قال الإمام الفراء: الشهور العربية كلها مذكَّرة، تقول: هذا شهر كذا، إلا (جماديين) فإنهما مؤنثان؛ لأن (جمادى) جاءت على بِنية (فُعالى)، و(فعالى) لا تكون إلا للمؤنث. تقول: هذه جُمادى الأُولى، وهذه جمادى الآخرة.

وعليه فإن شهر جمادى الأولى وجمادى الآخرة هذان الشهران هما الوحيدان من بين بقية الشهور العربية مؤنثان لذلك لا يقال الأول والثاني إلا علي الشهر، وأما جمادى الآخِرة فسُمِّي بذلك لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء أيضًا؛ فلزمه ذلك الاسم، ويُقال فيه: "جمادى الآخِرة"، ولا يُقال: "جمادى الثانية"؛ لأنَّ الثانية تُوحِي بوجود ثالثة، بينما يُوجَد جُماديان فقط.

أسماء شهر جمادى الآخرة

معنى جمادى الأولى أطلق عليه العرب اسم (سماح) و(الحنين)، و(رُنّا) وجمادى جمعه جماديات، وأول من سمي جمادى بهذا الاسم في عهد كلاب بن مرة.

ويبدو أن المناخ في فصل الشتاء كان شديد البرد في الوقت الذي كانت تحل فيه الجماديان خاصة شمالى الجزيرة العربية، حتى إن الناس كانوا يموتون في زمهرير الشتاء. وحدث أن أُمطرت بلاد تيماء بَرَدًا كالبيض في جمادى الأولى من سنة 226هـ فَقَتل منهم عددًا كبيرًا.وأطلق عليه قوم ثمود "هوبر"، فيما أطلق عليه العرب ورنة والجمع ورنات (ورن تورن).

موعد رؤية هلال شهر جمادى الآخرة 1447

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريا، يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجارى، الموافق 29 من شهر جمادى الأولي لعام 1447 هجريا.

موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447؟

شهر جمادى الأولى هو الشهر 6 من السنة الهجرية 1447، عدد أيامه (30 يوم "حسابيًا")، ويوافق شهر جمادى الآخرة الأشهر الميلادية: نوفمبر وديسمبر، ويبدأ شهر جمادى الآخرة فلكيا في الـ22 من نوفمبر وينتهي في ديسمبر 2025.

أفضل العبادات في شهر جمادى الآخرة

هناك العديد من العبادات التي يمكن القيام بها خلال هذا الشهر لزيادة الحسنات وتقوية العلاقة مع الله:

1. الصلاة في وقتها: المحافظة على الصلاة في أوقاتها هي أول وأهم عمل يجب أن تحرص عليه. بالإضافة إلى ذلك، حاول أن تضيف صلاة النوافل مثل قيام الليل والضحى.



2. الصيام: من الأعمال المستحبة في أي وقت من السنة هو الصيام التطوعي. صيام الأيام البيض (13، 14، 15) من شهر جمادى الأولى له أجر عظيم، حيث يغفر الله الذنوب ويرفع الدرجات.



3. الصدقة والإحسان: الصدقة من أعظم الأعمال التي ترفع البلاء وتزيد البركة في الرزق. حتى لو كانت صدقة صغيرة، فإن فضلها كبير عند الله.



4. قراءة القرآن: احرص على قراءة جزء من القرآن يوميًا. حتى لو لم تتمكن من ختم القرآن في الشهر، فإن قراءة ولو آية واحدة بتدبر هي عمل عظيم.



5. صلة الرحم: تعزيز العلاقات مع الأهل والأقارب وزيارة الأرحام هي من الأعمال التي يحبها الله. حاول أن تتفقد أحوال أقاربك وتساعد المحتاجين منهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.