قصة بناء الجامع المعلق بدمشق وأسماؤه وسبب التسمية

يقع الجامع المعلق بين باب الفرج والفراديس في منطقة العمارة البرانية خارج سور دمشق على الطريق المؤدية لمحلة العمارة البرانية ومز القصب وما يسمى بالماضي شارع الحلوانيين أو ما بين الحواصل.

ويعد الجامع "المعلق" في مدينة "دمشق القديمة" من الأبنية التاريخية الهامة، لتميزه بشكله الجميل على طراز فن العمارة الإسلامية العريق، فضلًا عن النقوش والمقرنصات والزخارف التي يتميز بها عن بقية الجوامع والأبنية التاريخية القديمة.

قصة بناء الجامع المعلق بدمشق وأسمائه وسبب التسمية

أسماء المسجد المعلق

للمسجد المعلق 3 أسماء إذ يسميه الناس بالجامع الجديد، أو جامع بردبك أو جامع بين الحواصل، والتسمية الأولى نابعة من تكرار ترميمه.

أما التسمية الثانية فتعود لبانيه برد بك الأشرفي إينال، الذي بني في قناطر السباع في مصر جامعًا هائلًا، وبنى مثله في غزة، ومعروف عنه أنه كان مقربًا من الأشرف إينال ونفي إلى مكة حيث قتل في طريق العودة العام ۸٦۸ هجرية ودفن في مكة المكرمة.

وتعود التسمية الحالية إلى الواقع المحيط بالمسجد، المعروف عن منطقته أنها ساحة للأسواق يتم استعمالها.

والمسجد واسع جدًا ومبني على الطريقة المملوكية باستعمال الحجر الأبيض والأسود بالتناوب، إضافة لنوافذه التي سُوّرت بالحديد على شكل شبك. وبوابة المسجد لا تتبع الطراز المملوكي إذ أنها ليست مرتفعة، وتوحي زخارف الباب بأنه جدد عندما تم تجديد المسجد أخيرًا، فتم الاحتفاظ بالشكل الأساسي مع تبديل ما تلف من أثاثه.

وفي الجامع - كغيره من المساجد المملوكية - ثماني غرف للطلاب في الطابق العلوي، لكنها اليوم جزء من المسجد، ورواد الجامع قليلون نسبيًا لأنه يقع في منطقة الأسواق.

قصة بناء الجامع المعلق

باني هذا الجامع هو الأمير "برد بيك الجكمي" سنة 925 هـ: «وسمي بهذا الاسم لكونه بني فوق نهر بردى. الجامع مبني بالحجر الأبلق، يصعد إليه بسلم حجر وله مئذنة شاهقة تطل على بابه، وشبابيكه تطل على نهر بردى وله صحن وبركة وإيون وله باب ثان، وقد تم تجديد الجامع والمئذنة عدة مرات، فقد مرت صاعقة طبيعية دمرت هذه المئذنة ورمت شيئًا من حجارتها، فصارت لها رؤية مهولة لما أصاب البناء، ثم تكفل بعمارة ما خرب نائب الشام "محمد باشا العظم" فأعيد بناؤها على الطريقة المملوكية، ولكنها لم تعد كما كانت عليه بالماضي، ثم تضررت مرة ثانية بفعل زلزال دمشق الشهير سنة 1173 هجري الموافق 1759م أيام السلطان العثماني "عبد الحميد الأول" فأعيد ترميمها من جديد»

وللجامع واجهة حجرية كبيرة وسوداء لها بابان خشبيان كبيران، باب غربي ذو مقرنصات ترجع إلى عهد البناء الأول ويصعد إليه بعدة درجات وفوقه يوجد نقوش وزخارف كتابية وآيات قرآنية مزخرفة بطريقة جميلة ومبدعة، والباب الثاني خشبي أيضًا وله مقرنصات ونقوش تعلو فوق عتبته».

يتميز الجامع "المعلق"بشكله الجميل جدًا على طراز فن العمارة الإسلامية المحضة متمثلة بالواجهات الثلاث للمبنى وعلى وجه الخصوص الواجهة الرئيسية الأم للمبنى التي جاءت على طراز القصور الفخمة كما هي العمائر العربية الإسلامية الضخمة، بالإضافة إلى المئذنة المملوكية التصميم والكبيرة بالمقارنة مع بقية مآذن الجوامع القديمة، وقد تم ترميمها مرات عديدة بسبب الحوادث العديدة التي تعرض لها الجامع.

كما يتميز الجامع بالكثير من النقوش القديمة والآيات القرآنية، فعند عتبة باب درج الجامع نجد الكتابة الآتية "لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، أنشأ هذا المكان العبد الفقير محمود بن لطفي الزعيم سنة 969هـ/1562م"، وعند نهاية الدرج بأعلى مدخل الجامع نقشت آية قرآنية والعبارة الآتية: "وكان تمام إنشائِه في شهر ربيع الأول من شهور سنة سبع وستين وتسعمائة"،.

قصة بناء الجامع المعلق بدمشق وأسمائه وسبب التسمية

مميزات المسجد المعلق

يتميز المسجد عن باقي المساجد المملوكية أنه:

أولًا: يعتبر مسجدًا مملوكيًا أصيلًا لم يُبنَ على أنقاض مسجد أقدم منه، فالمساجد والمدارس المملوكية كانت تقام عادة على أنقاض مساجد قديمة، فهي عمليًا تمثل حالة ترميم وتعبر عن توسع عمراني، بينما المسجد المعلّق بني بشكل مستقل.

ثانيًا: يتفرد بموقعه البعيد نسبيًا عن الفعاليات العلمية والدينية، فالمماليك غالبًا ما كانوا يبنون مدارسهم في محيط دمشق القديمة، أو في منطقة الصالحية، وذلك للبقاء قريبًا من رجال الدين والعلماء، أما الجامع المعلق فبعيد عن هذه المناطق بل يكاد يكون معزولًا عن التيارات التي سادت في تلك الفترة وكان المماليك يخطبون ودها.

