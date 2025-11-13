عطر ترامب!

الخميس 13 نوفمبر 2025
تسرع البعض ووصفوا لقاء ترامب بالشرع بأنه جاء فاترا، لدرجة أن منهم من رأى أن ترامب استقبل الشرع مضطرا إرضاء لولى العهد السعودي محمد بن سلمان.. واستند هؤلاء في هذا الاستنتاج إلى أن الشرع لم يدخل البيت الأبيض من بابه الرئيسى وإنما من باب خلفي..

وظهور الشرع في إحدى الصور المسربة، وترامب جالس فى مكتبه والشرع واقفا بجواره، وصورة أخرى وترامب جالسا في مكتبه والشرع يجلس أمامه مع الوفد السوري المرافق له مثلما يجلس المحاضر أمام الطلاب!

 
ولكن فيما بعد تم تسريب فيديو عن هذا اللقاء، يُبين أن اللقاء كان وديا، مازح فيه ترامب الشرع وبادله الأخير المزاح أيضا.. الفيديو أظهر ترامب يهدي الشرع زجاجة عطر من العطر الذى يستخدمه، ويرش بعضا منه على الشرع، ويسأله كم زوجة لك؟! ويرد الشرع ذات السؤال له حول عدد زوجاته! 

ورد الشرع بإهداء ترامب بعض الآثار السورية! وهكذا لا يمكن في هذا الجو الذي اتسم بالمزاح أن يقال إن لقاء الرجلين كان باردا أو جامدا أو غير ودي.

 
بل هذا يجعلنا نصنف اللقاء بالودي، حتى ولو لم يظهر الرئيسان في مؤتمر صحفي مشترك، كما جرت العادة أو حتى وهو يدخل البيت الأبيض من بابه الخلفي! 

آثم شرعا!

المتحف المقدس!

ولما لا يكون اللقاء وديا، وقد حصل فيه الرجلان على ما يريده من الآخر.. ترامب ضمن اشتراك سوريا في حرب حماس وحزب الله مع داعش التى كان عضوا سابقا فيها.. والشرع حصل من ترامب على شطبه من قوائم الإرهابيين وتجميد العقوبات على سوريا.

