لا أفهم لماذا نصر على خلط الدين بالسياسة؟! لماذا نفعل ما رفضناه من الجماعات الدينية المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان؟! بمناسبة الانتخابات البرلمانية خرجت علينا دار الإفتاء بفتوى في أمر غير دينى، وهو الامتناع عن المشاركة بالتصويت فى هذه الانتخابات، وإعتبرت أن الممتنع آثم شرعا، أي سيعالجها يوم القيامة!



لم تترك دار الافتاء آمر الانتخابات للسياسيين وإنما شاركت فيه لتذكرنا للأسف بما كانت تفعله الجماعات الدينية في الانتخابات باستخدام الدين فيها، وذلك بحث الناخبين باختيار مرشحيها لإنهم متمسكين بالدِّين، وهو ما يعنى تصنيف المرشحين بين مرشحين متدينين وآخرين غير متدنيين.. بينما كان غيرنا يفرز المرشحين بعيدا عن الدين.



إننا لمواجهة الإخوان والجماعات الدينية قلنا لا خلط بين الدين والسياسة، لآن هذا الخلط يفسد السياسة ويسىء إلى الدين.. ولا يصح اليوم أن نقوم نحن بهذا الخلط بعد أن تخلصنا من حكم الإخوان!



والملفت للإنتباه أنه في الوقت الذي إهتمت فيه دار الإفتاء بالإدلاء بالفتوى في الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات وتشبيهها بالسكوت عن الحق، فإنها لم تهتم بمثالب انتخابية صارخة، مثل شراء أصوات الناخبين سواء نقدا أو عينا، والدعاية الانتخابية شديدة السخاء والتبرعات الانتخابية السخية بينما يوجد من يستحقون قليل من هذه التبرعات من الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة.

عموما إن الموقف الصحيح هو عدم خلط الدين بالسياسة لآن هذا خطأ وخطر، ويجب علينا أن نرفضه حتى لا نمهد أرضنأ لعودة المتطرفين دينيا.. وأعتقد أن إدارة الفتوى لو نأت بنفسها عن السياسة لن يلومها أحد بل ستنال الشكر.

