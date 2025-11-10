الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

عمر الحاكم!

18 حجم الخط

هل يوجد عمر مناسب للحاكم؟ وبصياغة أخرى هل يمنع التقدم في السن من تولي مسئولية الحكم؟

 هذا السؤال يطرح نفسه بمناسبة رغبة الرئيس ترامب في تولى فترة رئاسية ثالثة، رغم أنه سيكون قد تجاوز الثمانين من عمره، وهو نفسه الذى شكك في قدرة بايدن على ممارسة مسئوليات الرئاسة، لأنه سيكون قد تجاوز الثمانين من عمره ؟ 

وإجابة هذا السؤال لا يوجد عمر محدد مناسب للحاكم.. فمثلا عبدالناصر مات وهو فى عز الشباب، ومهاتير محمد عاد إلى الحكم وهو فى التسعين من العمر.

 
وإذا كانت قدرة الحاكم على ممارسة مسئولياته لا تتعلق بعمره، فإنها تتعلق إذن بقدرته الصحية وقبلها برغبته أساسا في الحكم.. فمثلا مبارك بعد موت حفيده زهد في الحكم، واعتمد في إدارة الكثير من أمور الدولة على ابنه جمال.. والملك سلمان اعتمد على ابنه ولى العهد في ممارسة مسئوليات الحكم.


وبالطبع ثمة علاقة بين التقدم في السن والحالة الصحية والقدرة على ممارسة العمل، ولكن هذا التأثير يختلف من شخص إلي آخر.. فهناك من يقتربون من المائة وعقولهم حاضرة وتفكيرهم نشط وقوي ولديهم قدرة على ممارسة بعض العمل.. 

ولكن القدرة على ممارسة مسئوليات الحكم في الأغلب يتعذر وجودها لديهم.. إنهم يمكن أن يكونوا مستشارين يمكن الرجوع إليهم، وسؤالهم الرأي والمشورة فقط، أما ممارسة مسئوليات الحكم فهو يحتاج قدرات حركيّة يتعذر توافرها في المتقدمين في العمر.

الزيت وسعره والسوق وأباطرته!

انهيار الدولار المصري!

وهكذا لا توجد قاعدة أو مسطرة واحدة يمكن بها تحديد العمر المناسب لترك الحكم.. فقد نجد حاكما لم يبلغ الستين من العمر ولا يقدر على الوفاء بمسئوليات الحكم، وقد نجد من بلغ التسعينيات ولديه قدرة على الحكم.. إنها القدرة الصحية إذن، ولذلك تطلب دولا عديدة ومصر منها إخضاع المرشحين لمنصب الرئاسة للفحوص الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التقدم في السن مسئولية الحكم مسئوليات الرئاسة الحالة الصحية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

البحث عن منصب!

عن استثمارات الخليج عندنا

سر الفوز!

الفخر!

مصر التى لا تعرفونها!

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

130 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب (آخر تحديث)

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

وعدهم الله بسوء الخاتمة، علي جمعة يكشف مصير من يغير جنسه وخلقه

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

المزيد
الجريدة الرسمية