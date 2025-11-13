البترول تمد التزام خليج السويس ودلتا النيل مع إيني الإيطالية حتى 2040

18 حجم الخط

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية متمثلة في شركة أيوك برودكشن لمد التزام خليج السويس ودلتا النيل حتى عام 2040 مما يسمح بالاستغلال الاقتصادي الكامل للإمكانات المتاحة من البترول والغاز في منطقة اتفاقية الالتزام.

وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وفرانشيسكو جاسباري مدير عام شركة إيني في مصر بحضور محمود أبو اليزيد نائب المدير العام لشركة إيني في مصر.

70 عاما من الشراكة المصرية الإيطالية



وعقب التوقيع أكد الوزير أن الاتفاق يعد انجازًا استراتيجيًا يبني على أكثر من 70 عامًا من الشراكة مع الشركة الإيطالية، للمضي قدمًا في اكتشاف المزيد من موارد الغاز في مصر.

وأضاف الوزير أن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة في إطار المحور الأول في استراتيجية الوزارة، والهادف إلى تلبية الطلب المحلي من المنتجات البترولية وذلك من خلال تكثيف أعمال الإنتاج والاستكشاف والتنمية.

كما أكد أن التزام شركة إيني بعملياتها في مصر يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية المثمرة، وأن الاتفاقية الجديدة تمهد الطريق لتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مما يمثل فرصة متميزة لتحقيق الاكتشافات وزيادة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

ومن جانبه أكد مدير عام شركة إيني في مصر أن الاتفاق سيطلق حملة إعادة استثمار كبرى في سيناء، تركز على أنشطة جديدة ممتدة لسنوات للاستكشاف والحفر بهدف تعزيز إمكانات الإنتاج، مؤكدًا على التزام الشركة المتجدد بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، من خلال السعي نحو عمليات أكثر أمانًا وأقل انبعاثًا للكربون.

وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد مجددًا جاذبية مصر كوجهة هامة للاستثمار في مجال الطاقة، وتمثل تجسيدًا ملموسًا لإمكانية مساهمة الابتكار التكنولوجي والتميّز في دفع مستقبل مصر قدمًا.

تنفيذ حملة جديدة للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لاكتشاف الموارد غير المستغلة



وبموجب الاتفاقية ستبدأ شركة إيني حملة جديدة للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لاكتشاف الموارد غير المستغلة، مستفيدةً من تقنياتها المتخصصة وخبراتها العميقة في جيولوجيا باطن الأرض.

يذكر أن حقل بلاعيم المنتج للبترول والواقع ضمن الالتزام التابع لشركة إيني منذ عام 1954 يعد أكبر حقل بترول في مصر تاريخيًا ومع بقاء الإنتاج في حدود 60 ألف برميل يوميًا في عام 2025، يظل الحقل أصلًا استراتيجيًا ورمزًا للشراكة بين مصر وشركة إيني الإيطالية.

