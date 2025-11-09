مصر للبترول تشارك في فعاليات المؤتمر السنوي للصناعة والنقل

18 حجم الخط

شاركت شركة مصر للبترول في فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي للصناعة والنقل، والذي يُقام هذا العام تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك برعاية السيد رئيس الجمهورية.

شهد افتتاح المعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الصناعة والنقل في مصر.

مشاركة مصر للبترول

وجاءت مشاركة شركة مصر للبترول ضمن الجناح الخاص بوزارة البترول والثروة المعدنية، حيث استعرض المهندس محمد ماجد - رئيس مجلس إدارة الشركة - أنشطتها المختلفة والمتنوعة في مجال تسويق المنتجات البترولية، مع إبراز إنجازاتها الرائدة داخل القطاع الصناعي، إلى جانب جهود الشركة المتواصلة في تحقيق التنمية المستدامة للدولة من خلال شبكاتها المتعددة والمختلفة المنتشرة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، مع حضور ومشاركة الدكتور شادي محمود متولي مدير عام السوق الداخلي للشركة.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد الدور المحوري والهام لشركة مصر للبترول داخل منظومة قطاع البترول المصري الرشيد، بوصفها إحدى أقدم وأعرق شركات التسويق البترولي في مصر والمنطقة.

