أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع الأمين العام لـ "أوبك" تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وزير البترول يبحث
وزير البترول يبحث مع الأمين العام لـ "أوبك"

​عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا رفيع المستوى مع هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، على هامش مؤتمر ومعرض أديبك 2025 في أبوظبي. 

وخلال اللقاء أشاد الوزير بالدور الريادي للمنظمة العالمية في تحقيق استقرار السوق والتعامل مع متغيراته، مؤكدًا على ضرورة تعميق التنسيق الإستراتيجي بين مصر والمنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة، كما أشاد بما تقدمه المنظمة من دراسات وتقارير في مجال الطاقة وتوقعات تتسق مع الواقع.

تبادل الخبرات مع المنظمة والاستفادة من أفضل الطرق في مجال الاستكشاف 

و​بحث اللقاء فتح آفاق العمل في مجال تبادل المعلومات وبرامج التعاون الفني مع المنظمة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في الاستكشاف وتنمية الحقول للعمل علي زيادة الإنتاج  في مصر.

وأعرب الوزير عن استعداد مصر لتعزيز دورها كدولة مراقبة فاعلة في اجتماعات أوبك، واختتم اللقاء بتقديم الوزير دعوة رسمية للأمين العام لتقديم كلمة رئيسية في EGYPES 2026.

