وزير البترول يعين رئيسين جديدين لشركتي عجيبة وبلاعيم

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تعيينات لضخ دماء جديدة في شركات البترول وذلك للعمل على زيادة الإنتاج.

وشمل القرار تكليف المهندس ثروت سمير الجندي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول بلاعيم (بتروبل).

كما تم تعيين المهندس عبد السلام عبده رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عجيبة للبترول، إلى جانب تكليف المهندس وائل فايز رزق ميخائيل مدير عام العمليات بشركة عجيبة، كما تم تكليف المهندس أحمد عبد العليم مدير عام حقول مليحة.

