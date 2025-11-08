البترول: تصدير شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان

السبت 08 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة والتصدير عبر السفينة “GASLOG GIBRALTAR” لصالح شركة شل، متجهة إلى اليونان، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

تصدير شحنة من الغاز الطبيعي إلي اليونان

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج من الغاز علاوة على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

