البترول: تصدير شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة والتصدير عبر السفينة “GASLOG GIBRALTAR” لصالح شركة شل، متجهة إلى اليونان، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج من الغاز علاوة على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

