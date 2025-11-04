البترول: شركات طاقة عالمية تبحث فرص زيادة الاستثمار في مصر

واصل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءاته مع قادة ورؤساء شركات الطاقة العالمية على هامش مؤتمر ومعرض أديبك 2025 في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ لبحث تعزيز التعاون وزيادة حجم الاستثمارات والأنشطة في مصر، حيث التقى رؤساء وقادة شركات مبادلة الإماراتية وطاقة السعودية وديفون انرجي وEOG Resources الأمريكيتين، وAIQ.

مباحثات مع مبادلة الإماراتية

وبحث الوزير مع الشيخ منصور آل حامد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية للطاقة، تعزيز التعاون الاستثماري مع الشركة في مصر والتي تعد أحد الشركاء المساهمين في حقل ظهر، وكذلك منطقة امتياز نور بالبحر المتوسط مع شركة إيني الإيطالية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون للإسراع بأعمال تنمية وإنتاج الغاز من منطقة نور في إطار استراتيجية عمل الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي، كما تم بحث فرص زيادة استثمارات مبادلة في أنشطة البحث والإنتاج بمصر من خلال المشاركة في المزايدات والاستثمار في مناطق جديدة في ظل الفرص الواعدة والنظم الاستثمارية المُحفزة، حيث تم تسليط الضوء علي المزايدة الجديدة في البحر الأحمر كفرصة هامة للشركة لتعزيز استثماراتها في المناطق البحرية بمصر.

مباحثات مع طاقة السعودية

والتقى الوزير المهندس أمير نسيم نائب الرئيس التنفيذي لحلول الآبار بمجموعة «طاقة» السعودية، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات والحلول الفنية لمواقع إنتاج البترول والطاقة من خلال التكنولوجيا والابتكار والاستدامة.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالتوسع غير المسبوق لمجموعة طاقة في مصر، وما تمثله من قيمة مضافة من خلال تقديم حلول متقدمة لرفع كفاءة الآبار وزيادة الإنتاج، وتم بحث فرص التعاون في تنفيذ مشروعات تجريبية متخصصة في هذا المجال داخل مصر.

وتناول اللقاء كذلك إمكانية دخول طاقة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، للاستفادة من الفرص الواعدة في مصر والمنظومة الاستثمارية الجاذبة والحوافز التي يقدمها قطاع البترول المصري، كما تم مناقشة التعاون في بناء القدرات ونقل التكنولوجيا من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريب الكوادر الفنية والهندسية.

مباحثات مع شركات أمريكية

والتقى الوزير مع رؤساء اثنتين من الشركات الأمريكية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز لبحث فرص الاستثمار في مصر لأول مرة، في ضوء الفرص الواعدة والحوافز الجديدة، حيث ضم الاجتماع كلاي جاسبار، الرئيس التنفيذي لشركة ديفون إنرجي، وجو كورينيك، رئيس شركة EOG RESOURCES، وتم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والجاذبة في مجال الاستكشاف والإنتاج، والخطوات التي اتخذتها الوزارة لتهيئة بيئة استثمارية محفزة.

مباحثات مع شركة عالمية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة

وعقد الوزير اجتماعًا مع دينيس جوي، الرئيس التنفيذي لشركة AIQ المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة.

وتم بحث استخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عمليات الاستكشاف وتحسين الإنتاج بشركات قطاع البترول.

كما تم استعراض خبرات الشركة في تحسين إدارة الأصول، وتقليل أوقات التوقف، ورفع مستوى أعمال الصيانة في مصافي التكرير ومحطات الغاز، بالإضافة إلى مراقبة الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، كما تم بحث التنسيق لعقد ورشة عمل متخصصة في مصر بمشاركة AIQ لعرض تطبيقاتها.

ووجه الوزير الدعوة لقادة ورؤساء الشركات للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر للطاقة EGYPES 2026 في العام المقبل.

