وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيتين لتنفيذ المسح السيزمي وزيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج

خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور أوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة SLB (شلمبرجير) العالمية، وبيتر وايتنج نائب رئيس شركة فيريدين، توقيع اتفاقيتين للتعاون في تطبيق أحدث تقنيات المسح الاستكشافي المتقدم لموارد الغاز بشرق المتوسط، إلى جانب تطوير المنصة الرقمية للاستثمار في البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تسويق الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات.

تنفيذ مشروع للمسح السيزمي في منطقة شرق المتوسط

وشهد الوزير توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع للمسح السيزمي المتطور بتقنية (OBN) في منطقة شرق البحر المتوسط على مساحة 95 ألف كيلومتر مربع، باستخدام أحدث التكنولوجيات للمسح والاستكشاف، وذلك بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وتحالف شركتي SLB (شلمبرجير) وفيريدين، والذي تم ترسية المشروع عليه بعد فوزه في المناقصة التي طرحتها شركة إيجاس.

وقع الاتفاقية المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مع المهندس شريف بيومي رئيس شركة شلمبرجير مصر، إلى جانب نائب شركة فيريدين لمشروعات المسح السيزمي، إيرلينج فرانتزين.

وأكد الوزير أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات وموارد الغاز بشرق المتوسط وزيادة فرص الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز في مصر.

يشار إلى أن البيانات الدقيقة التي سيوفرها المشروع باستخدام أحدث التكنولوجيات ستسهم في تقليل المخاطر، بما يتيح طرح فرص استثمارية جاذبة للشركات العالمية للتوسع في أنشطتها في مصر، وتكثيف أعمال حفر الآبار، وهو ما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، وسيُجرى تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى عام 2026 بمساحة 18 ألف كيلومتر مربع.

تمديد عقد بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف

كما شهد الوزير توقيع تمديد عقد بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج EUG لمدة ثلاث سنوات، بين المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس شريف بيومي رئيس شلمبرجير مصر، باستثمارات جديدة للتطوير بنحو 44 مليون دولار.

ومنذ إطلاقها عام 2021، أسهمت بوابة EUG في جذب استثمارات جديدة إلى مصر في أعمال استكشاف وإنتاج البترول والغاز بلغ حدها الأدنى 1.2 مليار دولار للعمل في 52 منطقة وحفر ما يقرب من 130 بئرًا، كما تضم البوابة قرابة 50 شركة عالمية ومحلية تشارك وتستفيد من خدمات دعم وتسهيل الاستثمار التي تقدمها EUG.

وأكد الوزير أن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج أصبحت منصة رقمية متطورة لتيسير إجراءات الاستثمار، حيث تتيح أحدث البيانات الجيولوجية، وغرف الاطلاع الافتراضية، والدراسات المتخصصة التي توفر للمستثمرين وصولًا سريعًا وواضحًا للمعلومات، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار الاستثماري وخفض المخاطر، وتعظيم جدوى مشروعات البحث والاستكشاف للبترول والغاز، وفتح آفاق أوسع لضخ استثمارات جديدة.

حضر التوقيع بالجناح المصري الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وعدد من قيادات قطاع البترول وشركتي شلمبرجير وفيريدين.

