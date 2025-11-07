الجمعة 07 نوفمبر 2025
أخبار مصر

البترول تستعد للاحتفال بمناسبة ذكرى استراد حقول الغاز المصرية

 تحتفل وزارة البترول والثروة المعدنية، يوم 17 نوفمبر الجاري بالعيد الخمسين للبترول المصري، الذي يوافق ذكرى استرداد حقول البترول المصرية عام 1975، في محطة وطنية خالدة تجسد مسيرة نصف قرن من الإنجاز والعطاء.

ويأتي احتفال هذا العام بطابع خاص بمناسبة اليوبيل الذهبي، حيث تُقام الفعاليات داخل مواقع العمل البترولية بمشاركة القيادات والعاملين، تقديرًا لدورهم في تأمين احتياجات الدولة من البترول والغاز ودعم الاقتصاد الوطني.

 

إنجازات على أرض الواقع خلال خمسين عاما 

 وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الاحتفال هذا العام يجسد روح الانتماء والفخر بما تحقق من إنجازات خلال خمسين عامًا من العمل المتواصل، مشيرًا إلى أنه سيشارك العاملين الاحتفال بأحد المواقع البترولية، فيما تتواجد قيادات القطاع بين العاملين بمواقع أخرى تقديرًا لعطائهم ودورهم الحيوي في استمرار إمدادات الطاقة لمصر.

