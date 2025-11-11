نجم ليفربول يكشف آخر تطورات ملف تجديد عقده مع الفريق

18 حجم الخط

كشف أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول، عن مستجدات مفاوضات تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، مشيرا إلى أن العلاقة بينه وبين النادي ممتازة، وأن كل الأمور المتعلقة بالعقد ستناقش بشكل هادئ وخلف الأبواب المغلقة.

وينتهي عقد روبرتسون مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري، ويحق له بدء التفاوض مع أي نادي اخر والتوقيع له في شهر يناير المقبل، على أن ينضم له بعد نهاية الموسم.

تصريحات روبرتسون عن تجديد عقده

وقال روبرتسون في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: "تجديد عقدي؟ الموسم الماضي كان الجميع يركز على الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، لكن علاقتي بالنادي رائعة للغاية".

وأضاف: "ليفربول فعل كل شيء من أجلي ولأجل عائلتي، وأعتقد أنني لم أكن سيئا بالنظر إلى أنني انضممت قادما من هال سيتي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني"، مؤكدا أنه يركز حاليا على كرة القدم، رغم القرارات الصعبة التي كان عليه التفكير فيها خلال الصيف الماضي.

وتابع: "هناك بعض الأمور التي تحدث في الأشهر الستة الأخيرة من عقدك، لكنني مرتاح تماما بشأن كل شيء، والنادي مذهل معي".

