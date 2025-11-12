خليفة محمد صلاح المحتمل يصدم ليفربول

18 حجم الخط

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة جديدة، في خطط الفريق لتدعيم خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما كشفت تقارير بريطانية أن المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، لا يفكر في الرحيل عن فريقه في الوقت الحالي.

وكان اسم سيمينيو، البالغ من العمر 25 عامًا، قد ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى ليفربول ليكون الخليفة المحتمل للنجم المصري محمد صلاح، في ظل التكهنات المستمرة حول مستقبل الفرعون في آنفيلد.

وتألق سيمينيو مع بورنموث هذا الموسم بعدما سجل 6 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 12 مباراة فقط، بينها تمريرتان ضد ليفربول، ما زاد من قيمته في سوق الانتقالات، وجعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى.

وذكرت تقارير صحفية أن عقد سيمينيو الجديد مع بورنموث يتضمن بندًا جزائيًا لم يتم الكشف عن قيمته بعد، بينما ألمحت مصادر أخرى إلى أن اللاعب قد يكون متاحًا مقابل مبلغ ثابت رغم امتداد عقده لخمسة أعوام.

فيما قال الصحفي مارك ماك آدم عبر منصة "إكس": "لم يطلب سيمينيو مغادرة بورنموث، إنه يركز كليًا على أدائه مع الفريق، وهذا كل ما في الأمر".

من جانبه، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أنه من غير المرجح أن يتحرك ليفربول للتعاقد مع سيمينيو في يناير، مشيرًا إلى أن سوق الانتقالات الشتوية ستكون هادئة داخل النادي.

أسطورة الدوري الإنجليزي: ليفربول فقد المنافسة على اللقب ومحمد صلاح لديه حقد

فيما علق آلان شيرر، مهاجم نيوكاسل السابق وأسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز، على تراجع أداء محمد صلاح نجم ليفربول، وفرص الريدز في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 18 نقطة ويبتعد عن آرسنال المتصدر بـ8 نقاط، حيث خسر الريدز في 5 مباريات من أصل 11 خاضها في الدوري الإنجليزي.

وقال آلان شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة “إندبندنت”: “محمد صلاح ليس قريبًا مما كان عليه في الموسم الماضي ومستواه الحالي ليس هو الطبيعي ولا أعلم إن كان صلاح يشعر بذلك أم لا، ليس لدي سببًا واضحًا، هل بسبب الأموال التي أُنفقت على فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك، فبسبب ذلك شعر بأنه لم يعُد اللاعب الأول”.

وأضاف: “من المؤكد أن هناك شيئًا غير صحيح، سواء كان ذلك يتعلق بتقدمه في السن وعدم قدرته على اللعب كما كان من قبل، أو ما إذا كان لديه شيء من الحقد تجاه شيء ما، لكننا بالتأكيد لا نرى نفس مستوى محمد صلاح الذي رأيناه، يُمكن قول ذلك عن معظم لاعبي ليفربول وليس صلاح وحده”.

وحول فرص ليفربول، قال شيرر: “أعتقد أنهم يضطرون للفوز بكل مباراة من الآن وحتى نهاية الموسم، لا أعتقد أن هذا ممكن لذلك أعتقد أن سباقهم على اللقب أصبح صعبًا”.

ليفربول يجهز بديل محمد صلاح حال رحيله

فيما أبدى نادي ليفربول الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع الجامبي يانكوبا مينتا، جناح فريق برايتون ألبيون، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفاد موقع فوتبول إنسايدر، يستعد ليفربول للتحرك من أجل التعاقد مع جناح برايتون آند هوف ألبيون الشاب ياكوبا مينتيه، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 70 مليون جنيه إسترليني.

ويعرف المدرب أرني سلوت اللاعب جيدًا، إذ عمل معه سابقًا خلال فترة تدريبه لفريق فينورد، ويبدو أنه يرغب في لمّ الشمل مجددًا في ملعب أنفيلد.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الريدز ترى في اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا خليفة محتملًا للنجم المصري محمد صلاح، الذي سيدخل آخر 18 شهرًا من عقده مع النادي في يناير المقبل.

يانكوبا مينتا، يلعب ضمن صفوف فريق برايتون، منذ انتقال من نيوكاسل يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، شارك يانكوبا مينتا في 12 مباراة بمختلف البطولات، وسجل هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق.

