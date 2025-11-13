كيفية عمل روتين يومي لبشرتك للحفاظ على نضارتها وشبابها

18 حجم الخط

البشرة مرآة لصحة الإنسان وجماله، والعناية اليومية بها ليست رفاهية بل ضرورة للحفاظ على نضارتها وشبابها، ماينعكس على صاحبتها.

والعوامل البيئية، والتعب، والتغذية غير المتوازنة، وقلة النوم، جميعها تؤثر سلبا على مظهر البشرة وتسرع ظهور علامات الشيخوخة.

لذلك من المهم اتباع روتين يومي ثابت للعناية بالبشرة يضمن تنظيفها، وترطيبها، وحمايتها بشكل متوازن ومستمر.

أولا الروتين الصباحي للعناية بالبشرة

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إنه يجب عمل روتين صباحي يومي للبشرة، وذلك من خلال بعض الخطوات، منها:-

ابدئي يومك بغسل وجهك بغسول مناسب لنوع بشرتك، ويساعد التنظيف على إزالة الزيوت الزائدة والشوائب المتراكمة أثناء النوم، ويجعل البشرة جاهزة لاستقبال منتجات العناية.

بعد التنظيف، استخدمي التونر لإغلاق المسام وتنشيط الدورة الدموية في الوجه، ويمكن اختيار تونر طبيعي مثل ماء الورد أو ماء الخيار، فهو يوازن حموضة البشرة ويمنحها انتعاش فوري.

السيروم خطوة أساسية لأنه يحتوي على تركيز عال من الفيتامينات والمضادات، للبشرة الباهتة استخدمي سيروم فيتامين C لتفتيح البشرة، ولمكافحة التجاعيد استخدمي سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الريتينول، ضعي بضع قطرات ودلكي بلطف حتى تمتصه البشرة.

الترطيب العميق حتى لو كانت بشرتك دهنية، لا تستغني عن المرطب، فالترطيب يحافظ على توازن الزيوت ويمنع الجفاف الذي يسبب ظهور الخطوط الدقيقة، اختاري كريم خفيف صباحا وسميك ليلا.

واقي الشمس هو الخط الدفاعي الأول ضد الشيخوخة المبكرة، استخدمي واقي بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30 قبل الخروج بـ15 دقيقة، وجدديه كل ساعتين عند التعرض للشمس.

روتين يومي للبشرة

ثانيا الروتين المسائي للعناية بالبشرة

وأضافت نادية، أنه اعمل الروتين المسائى ط، يجب اتباع بعض الخطوات أيضا، منها:-

إزالة المكياج بعمق، حيث يجب إزالة المكياج قبل النوم حتى تتنفس البشرة، واستخدمي مزيل مكياج زيتي أو ماء ميسيلار، ثم اغسلي وجهك بالغسول المناسب.

تنظيف مزدوج، يفضل في نهاية اليوم استخدام طريقتين للتنظيف، الأولى لإزالة المكياج والدهون، والثانية لتنظيف المسام بعمق، هذه الخطوة تضمن إزالة جميع الشوائب التي تسبب انسداد المسام وظهور الحبوب.

التقشير مرتين أسبوعيا، والتقشير يزيل خلايا الجلد الميتة ويحفز تجدد الخلايا. يمكنك استخدام مقشر طبيعي مثل خليط العسل والسكر البني، لكن احرصي ألا تفرطي في التقشير حتى لا تضعفي حاجز البشرة.

السيروم الليلي، وخلال الليل تتجدد خلايا البشرة، لذا استغلي هذه الفترة باستخدام سيروم غني بمضادات الأكسدة أو الريتينول للمساعدة في إصلاح البشرة وتقليل الخطوط الرفيعة.

كريم الليل أو الزيت الطبيعي، ضعي كريم ليلي يحتوي على مكونات مغذية مثل زبدة الشيا أو زيت الأرجان أو الجوجوبا، فهذه المكونات تحافظ على نعومة البشرة وترميمها أثناء النوم.

نصائح إضافية للحفاظ على نضارة البشرة وشبابها

وتابعت، وللحفاظ على نضارة وشباب البشرة، يجب الالتزام ببعض النصائح، منها:-

اشربي كميات كافية من الماء من 6 إلى 8 أكواب يوميا للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

تناولي غذاء متوازن غني بالخضروات والفواكه والفيتامينات، خاصة فيتامينات A وE وC.

احصلي على قسط كافى من النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا، لأن البشرة تتجدد أثناء النوم.

مارسي الرياضة بانتظام لتحفيز الدورة الدموية وتحسين مظهر الوجه.

تجنبي التدخين والكافيين المفرط لأنهما يسببان شحوب البشرة وظهور التجاعيد مبكرا.

نظفي أدوات المكياج بانتظام لمنع انتقال البكتيريا إلى البشرة.

قومي بتدليك الوجه يوميا لتحفيز الدورة الدموية وشد البشرة بطريقة طبيعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.