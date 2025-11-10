مشروبات عشبية تنظف البشرة وتقلل الحبوب بطرق طبيعية وآمنة

18 حجم الخط

البشرة مرآة لصحة الجسم من الداخل، فكل ما نتناوله من أطعمة ومشروبات ينعكس بشكل مباشر على نضارتها وصفائها، لذلك لا يكفي الاعتماد فقط على الكريمات والعناية الخارجية لعلاج مشكلات البشرة مثل الحبوب والبقع، بل يجب دعم الجلد من الداخل بمشروبات عشبية تعمل على تنقية الدم، وتنظيف الكبد، وطرد السموم التي تسبب انسداد المسام وظهور الحبوب.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن نقاء البشرة يبدأ من الداخل، وعندما نغذي أجسامنا بالأعشاب والمشروبات الطبيعية، نحصل على جمال حقيقي لا يأتي من الكريمات فقط، بل من صحة داخلية متوازنة تعكسها بشرة ناعمة ومضيئة خالية من الحبوب والشوائب.

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، أهم المشروبات العشبية التي تساعد على تنظيف البشرة وتقليل الحبوب بطرق طبيعية وآمنة.

أولًا: أهمية المشروبات العشبية للبشرة

المشروبات العشبية تحتوي على مركبات طبيعية مضادة للأكسدة والالتهابات، تساعد في تنقية الجسم من السموم، وتحسين عملية الهضم، وتنشيط الكبد والكلى، وهي الأعضاء المسؤولة عن طرد الفضلات.

وعندما تعمل هذه الأجهزة بكفاءة، يقل تراكم السموم في الدم، وبالتالي يقل ظهور الحبوب والرؤوس السوداء والدهون الزائدة في البشرة.

كما أن بعض الأعشاب تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الزنك وفيتامين C وE، وهي عناصر تعزز إنتاج الكولاجين وتجدد الخلايا وتمنح البشرة مظهرًا صحيًا مشرقًا.

ثانيًا: أهم المشروبات العشبية المنظفة للبشرة

1. شاي البردقوش

يُعد البردقوش من الأعشاب القوية في تنظيف الجسم وتنظيم الهرمونات، خاصة لدى النساء، وهو مفيد جدًا للبشرة التي تعاني من الحبوب الناتجة عن اضطرابات هرمونية.

الفائدة للبشرة:

يقلل من إفراز الدهون الزائدة.

يهدئ الالتهابات الجلدية.

يوازن الهرمونات المسؤولة عن ظهور حب الشباب.

طريقة التحضير:

يُغلى ملعقة صغيرة من البردقوش في كوب ماء لمدة 5 دقائق، ثم يُصفّى ويُشرب مرة يوميًا مساءً.

2. شاي البابونج

البابونج من أكثر الأعشاب المعروفة بخصائصها المهدئة والمطهرة. وهو مفيد جدًا للبشرة الحساسة والمليئة بالحبوب أو البقع.

الفائدة للبشرة:

يطهّر الجسم من الداخل.

يخفف الالتهابات الجلدية والاحمرار.

يعزز نضارة البشرة بفضل مضادات الأكسدة القوية.

طريقة التحضير:

يُنقع كيس من شاي البابونج أو ملعقة من زهر البابونج في ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ويمكن شربه مرتين يوميًا.

3. شاي النعناع

النعناع ليس فقط مشروبًا منعشًا، بل له تأثير فعّال في تقليل الحبوب خاصة لدى المراهقين والنساء أثناء الدورة الشهرية.

الفائدة للبشرة:

يقلل من إفراز الدهون الزائدة.

يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي، مما يقلل من مشكلات البشرة المرتبطة بعسر الهضم.

يحتوي على مضادات أكسدة تحارب البكتيريا المسببة للحبوب.

طريقة التحضير:

تُغلى أوراق النعناع الطازجة في كوب ماء لمدة 3 دقائق، ويُشرب دافئًا صباحًا أو مساءً.

4. شاي الزعتر

يحتوي الزعتر على مركبات مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله من أقوى الأعشاب لعلاج حب الشباب من الداخل.

الفائدة للبشرة:

ينقي الدم من السموم.

يقتل البكتيريا المسببة للحبوب.

يساعد في التئام الجروح والبقع بعد الحبوب.

طريقة التحضير:

تُنقع ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف في ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ويمكن إضافة القليل من العسل للتحلية.

5. شاي الكركم

الكركم معروف بخصائصه القوية المضادة للالتهابات، وله تأثير مباشر على صحة الكبد وتنقية الدم.

الفائدة للبشرة:

يطهر الكبد من السموم التي تسبب البقع والحبوب.

يحتوي على مادة “الكركمين” التي تمنح البشرة إشراقًا طبيعيًا.

يخفف الالتهابات الجلدية المزمنة مثل حب الشباب الكيسي.

طريقة التحضير:

تُغلى نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون في كوب ماء لمدة 5 دقائق، ويمكن إضافة عصير ليمون أو عسل لزيادة الفائدة.

6. شاي الهندباء البرية

تُعد الهندباء من أقوى الأعشاب المنظفة للكبد والمساعدة على تصريف السموم من الجسم.

الفائدة للبشرة:

تنظف الكبد وتحسن وظائفه.

تقلل الحبوب الناتجة عن تراكم السموم.

تساعد في توازن الهرمونات وتحسين مظهر البشرة.

طريقة التحضير:

تُنقع جذور الهندباء أو أوراقها المجففة في ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ويُشرب كوب يوميًا قبل النوم.

7. شاي القراص (الحريقة)

القراص غني بالحديد والسيليكا والزنك، وهي معادن ضرورية لصحة البشرة والشعر.

الفائدة للبشرة:

ينقي الدم ويقلل الالتهابات الجلدية.

يعزز تجديد خلايا البشرة ويمنع انسداد المسام.

يقلل من ظهور الحبوب والبثور المتكررة.

طريقة التحضير:

يُنقع ملعقة من أوراق القراص المجففة في ماء مغلي لمدة 5 دقائق، ويُشرب كوب واحد يوميًا.

مشروبات لتنظيف بشرتك

نصائح لزيادة فعالية المشروبات العشبية

الاستمرارية: النتيجة لا تظهر بين يوم وليلة، بل تحتاج من أسبوعين إلى شهر من الانتظام اليومي.

شرب الماء بكثرة: الأعشاب تعمل بفعالية أكبر عندما يكون الجسم مرطبًا جيدًا.

تجنب السكريات: يُفضّل شرب هذه المشروبات بدون سكر أو مع القليل من العسل الطبيعي.

تعديل النظام الغذائي: قللي من الأطعمة الدهنية والمقلية والمعلبة لدعم تأثير الأعشاب.

النوم الكافي: لأن قلة النوم تؤدي إلى خلل هرموني ينعكس فورًا على البشرة.

