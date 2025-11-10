أسرار نضارة البشرة والحفاظ على شبابها

18 حجم الخط

البشرة مرآة الجمال وصورة لصحة الجسم الداخلية، فهي أول ما يلفت الانتباه في ملامح الإنسان، لذا يجب العناية الجيدة بها حفاظا على جمالها.

ومع مرور الوقت، تبدأ البشرة بفقدان نضارتها ولمعانها الطبيعي نتيجة عوامل كثيرة مثل التقدم في العمر، والتلوث، وقلة النوم، وسوء التغذية، لذا يجب الحذر وعدم إهمال العناية بها.

عناصر غذائية تحتاجها البشرة

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن الغذاء هو الأساس الذي تبنى عليه صحة البشرة، فالخلايا الجلدية تحتاج إلى الفيتامينات والمعادن لتتجدد وتحافظ على مرونتها، ومن أهم العناصر الغذائية التي تضمن نضارة البشرة:

فيتامين C، يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة، ويوجد في البرتقال والفراولة والكيوي.

فيتامين E، يحمي البشرة من الأكسدة ويقلل من ظهور التجاعيد، ويتوفر في المكسرات والزيوت النباتية.

الأوميجا 3، أحماض دهنية ضرورية تحافظ على ترطيب الجلد وتقلل من الالتهابات، وتوجد في السمك والسردين وبذور الكتان.

الماء، لا يمكن إغفال دوره، فترطيب البشرة يبدأ من الداخل، وينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب يوميا.

الترطيب اليومي أساس النعومة والحيوية

واضافت دعاء، أن ترطيب البشرة يوميا يمنع جفافها ويحافظ على نضارتها، لذا استخدمي مرطب مناسب لنوع بشرتك، كما يفضل وضع المرطب بعد الاستحمام مباشرة للحفاظ على الرطوبة داخل الجلد، كما أن أشعة الشمس هي العدو الأول لشباب البشرة، إذ تسبب التصبغات والبقع الداكنة وتسرع من ظهور التجاعيد. لذا استخدمي واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن 30 SPF يوميا حتى في الأيام الغائمة، وأعيدي وضعه كل ساعتين إذا كنتِ تتعرضين للشمس لفترات طويلة، ولا تنسي تغطية الرقبة واليدين أيضا، فهما من أكثر المناطق التي تظهر عليها علامات التقدم في السن.

العناية الليلية بالبشرة

وتابعت، خلال النوم، تتجدد خلايا البشرة وتعمل على إصلاح ما تعرضت له من أضرار طوال اليوم، لذلك، يجب اتباع روتين ليلي بسيط:

تنظيف البشرة جيدا من المكياج والأتربة. استخدام تونر مناسب لغلق المسام. وضع سيروم غني بالكولاجين أو فيتامين C لتغذية البشرة. استخدام كريم ليلي مرطب ومغذة ولا تنسي النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات يوميا، فقلة النوم تجعل الوجه يبدو باهت ومتعب.

عادات اليومية تحافظ على شباب البشرة

وأوضحت دعاء محمد خبيرة التجميل، أن هناك عادات يومية يجب اتباعها للحفاظ على شباب البشرة، منها:-

تجنبي التدخين تماما، فهو يقلل من تدفق الدم إلى الجلد ويُسرّع الشيخوخة.

لا تفرطي في استخدام المكياج، وامنحي بشرتك فترات راحة.

مارسي الرياضة بانتظام، فهي تنشط الدورة الدموية وتمنح البشرة لمعان طبيعي.

احرصي على تغيير غطاء الوسادة بانتظام لتجنب تراكم البكتيريا.

تدليك الوجه يوميا لمدة 5 دقائق يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز إنتاج الكولاجين، استخدمي أطراف أصابعك بحركات دائرية لطيفة، ويمكنك استعمال زيت الورد أو زيت اللوز الحلو للحصول على نتيجة مذهلة.





