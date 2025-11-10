الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسرار نضارة البشرة والحفاظ على شبابها

نضارة البشرة
نضارة البشرة
18 حجم الخط

البشرة مرآة الجمال وصورة لصحة الجسم الداخلية، فهي أول ما يلفت الانتباه في ملامح الإنسان، لذا يجب العناية الجيدة بها حفاظا على جمالها.

ومع مرور الوقت، تبدأ البشرة بفقدان نضارتها ولمعانها الطبيعي نتيجة عوامل كثيرة مثل التقدم في العمر، والتلوث، وقلة النوم، وسوء التغذية، لذا يجب الحذر وعدم إهمال العناية بها.

عناصر غذائية تحتاجها البشرة 

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن الغذاء هو الأساس الذي تبنى عليه صحة البشرة، فالخلايا الجلدية تحتاج إلى الفيتامينات والمعادن لتتجدد وتحافظ على مرونتها، ومن أهم العناصر الغذائية التي تضمن نضارة البشرة:

  • فيتامين C، يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة، ويوجد في البرتقال والفراولة والكيوي.
  • فيتامين E، يحمي البشرة من الأكسدة ويقلل من ظهور التجاعيد، ويتوفر في المكسرات والزيوت النباتية.
  • الأوميجا 3، أحماض دهنية ضرورية تحافظ على ترطيب الجلد وتقلل من الالتهابات، وتوجد في السمك والسردين وبذور الكتان.
  • الماء، لا يمكن إغفال دوره، فترطيب البشرة يبدأ من الداخل، وينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب يوميا.

الترطيب اليومي أساس النعومة والحيوية

واضافت دعاء، أن ترطيب البشرة يوميا يمنع جفافها ويحافظ على نضارتها، لذا استخدمي مرطب مناسب لنوع بشرتك، كما يفضل وضع المرطب بعد الاستحمام مباشرة للحفاظ على الرطوبة داخل الجلد، كما أن أشعة الشمس هي العدو الأول لشباب البشرة، إذ تسبب التصبغات والبقع الداكنة وتسرع من ظهور التجاعيد. لذا استخدمي واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن 30 SPF يوميا حتى في الأيام الغائمة، وأعيدي وضعه كل ساعتين إذا كنتِ تتعرضين للشمس لفترات طويلة، ولا تنسي تغطية الرقبة واليدين أيضا، فهما من أكثر المناطق التي تظهر عليها علامات التقدم في السن.

العناية الليلية بالبشرة

وتابعت، خلال النوم، تتجدد خلايا البشرة وتعمل على إصلاح ما تعرضت له من أضرار طوال اليوم، لذلك، يجب اتباع روتين ليلي بسيط:

  1. تنظيف البشرة جيدا من المكياج والأتربة.
  2. استخدام تونر مناسب لغلق المسام.
  3. وضع سيروم غني بالكولاجين أو فيتامين C لتغذية البشرة.
  4. استخدام كريم ليلي مرطب ومغذة
  5. ولا تنسي النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات يوميا، فقلة النوم تجعل الوجه يبدو باهت ومتعب.

عادات اليومية تحافظ على شباب البشرة

وأوضحت دعاء محمد خبيرة التجميل، أن هناك عادات يومية يجب اتباعها للحفاظ على شباب البشرة، منها:-

  • تجنبي التدخين تماما، فهو يقلل من تدفق الدم إلى الجلد ويُسرّع الشيخوخة.
  • لا تفرطي في استخدام المكياج، وامنحي بشرتك فترات راحة.
  • مارسي الرياضة بانتظام، فهي تنشط الدورة الدموية وتمنح البشرة لمعان طبيعي.
  • احرصي على تغيير غطاء الوسادة بانتظام لتجنب تراكم البكتيريا.
  • تدليك الوجه يوميا لمدة 5 دقائق يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز إنتاج الكولاجين، استخدمي أطراف أصابعك بحركات دائرية لطيفة، ويمكنك استعمال زيت الورد أو زيت اللوز الحلو للحصول على نتيجة مذهلة.


 

txt

بدائل طبيعية للسيروم الليلي، تغذي البشرة بعمق

txt

خبيرة تجميل توجه نصائح مهمة لتوحيد لون وملمس البشرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البشرة نضارة البشرة شباب البشرة سر نضارة البشرة العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

اصنعيه بنفسك، سبراي طبيعي لإنعاش بشرتك طوال اليوم

5 ألوان تناوليهم يوميا حفاظا على نضارة بشرتك وشبابها

أسرار اختيار مرطبك اليومي حسب نوع بشرتك ودرجة الحرارة

الأكثر قراءة

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية