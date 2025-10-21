روتين ليلي لتغذية البشرة قبل النوم، باستخدام مكونات من المطبخ

روتين ليلي لتغذية البشرة قبل النوم، في نهاية يوم طويل مليء بالضغوط، لا يوجد ما هو أفضل من لحظات العناية بالبشرة قبل النوم.



فخلال الليل، تدخل البشرة في مرحلة التجديد الطبيعي، مما يجعل الفترة المسائية الوقت الأمثل لتغذيتها وترميمها.



ولستِ بحاجة إلى منتجات باهظة الثمن لتقومي بذلك، إذ يمكن لمكونات بسيطة من مطبخك أن تقدم لبشرتك كل ما تحتاجه من ترطيب وتغذية وعناية طبيعية.



روتين ليلي بسيط لتغذية البشرة

في هذا التقرير، تقدم لكي خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، روتينًا ليليًا بسيطًا، يعتمد على مكونات طبيعية وآمنة متوفرة في كل منزل، لتستيقظي ببشرة ناعمة، مشرقة، ومتجددة.



الخطوة الأولى: تنظيف البشرة بلطف

قبل أي شيء، لا بد من إزالة بقايا المكياج والأتربة التي تراكمت خلال اليوم. يمكنكِ صنع منظف طبيعي فعال باستخدام زيت الزيتون والعسل.



الطريقة:

امزجي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع نصف ملعقة من العسل الطبيعي، ثم دلّكي المزيج على وجهك برفق بحركات دائرية لمدة دقيقتين.

بعدها امسحي الوجه بقطنة مبللة بماء دافئ.

هذا المزيج لا يزيل الأوساخ فقط، بل يغذي البشرة بعمق بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون، وخصائص العسل المرطبة والمطهرة.

إذا كانت بشرتك دهنية، يمكنكِ استبدال زيت الزيتون بكمية صغيرة من الزبادي، فهو ينظف المسام ويمنح إحساسًا بالانتعاش دون أن يترك لمعانًا زائدًا.

الخطوة الثانية: البخار بالأعشاب لفتح المسام

بعد التنظيف، تأتي خطوة البخار الطبيعي، وهي من أسرار نضارة البشرة.

ضعي في وعاء ماء مغلي وأضيفي إليه القليل من البابونج أو أوراق النعناع أو شرائح الليمون.

ضعي وجهك فوق الوعاء (على مسافة مناسبة لتجنّب الحروق) وغطي رأسك بمنشفة لمدة 5 دقائق.

هذا البخار يساعد على فتح المسام، مما يسهل امتصاص المكونات الطبيعية التي ستضعينها لاحقًا، كما أنه يمنح البشرة راحة ويزيل التوتر بعد يوم طويل.

روتين ليلي لبشرتك

الخطوة الثالثة: ماسك تغذية ليلي طبيعي

يمكنكِ اختيار أحد هذه الأقنعة البسيطة حسب نوع بشرتك:

1. ماسك العسل والزبادي للبشرة الجافة:

امزجي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة من الزبادي الطبيعي.

ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

العسل يرطب بعمق، بينما يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يجدد خلايا البشرة ويمنحها ملمسًا ناعمًا.

2. ماسك الشوفان والعسل للبشرة الحساسة:

اخلطي ملعقة من الشوفان المطحون مع نصف ملعقة من العسل وملعقة صغيرة من الماء أو الحليب.

ضعيه على الوجه لمدة 10 دقائق.

هذا القناع يهدئ الاحمرار والالتهابات، ويغذي البشرة دون تهيجها.

3. ماسك الكركم والعسل للبشرة الباهتة:

امزجي رشة صغيرة من الكركم مع ملعقة من العسل وملعقة من الزبادي.

يوضع القناع لمدة 10 دقائق فقط، لأن الكركم قوي التأثير.

يساعد هذا الماسك على تفتيح البشرة وإضفاء إشراقة طبيعية عليها.

الخطوة الرابعة: التونر الطبيعي لغلق المسام

بعد إزالة القناع، يمكنكِ استخدام تونر بسيط لتحفيز الدورة الدموية وغلق المسام.

من أسهل الخيارات ماء الورد البارد، الذي يمكنكِ حفظه في الثلاجة ورشه على الوجه أو تمريره بقطنة.

كما يمكن تحضيره منزليًا بنقع شرائح الخيار في ماء مقطر لبضع ساعات ثم تصفيته واستخدامه كتونر مهدئ ومرطب.

الخطوة الخامسة: ترطيب عميق قبل النوم

الترطيب هو الخطوة الأهم في أي روتين ليلي. ومن مطبخك يمكنكِ استخدام أكثر من مكون رائع:

زيت جوز الهند: مثالي للبشرة الجافة، يرطب بعمق ويترك ملمسًا حريريًا.

زيت اللوز الحلو: غني بفيتامين E، يخفف البقع الداكنة ويمنح إشراقة للبشرة.

زيت الزيتون مع بضع قطرات من ماء الورد: تركيبة طبيعية تحافظ على نضارة البشرة وتمنحها لمعة صحية.

دلّكي وجهك بأطراف أصابعك بلطف لمدة دقيقتين لتعزيز امتصاص الزيت وتنشيط الدورة الدموية، ثم اتركيه طوال الليل.

الخطوة السادسة: عناية إضافية للعينين والشفاه

المنطقة حول العينين رقيقة جدًا وتحتاج عناية خاصة.

يمكنكِ استخدام قطرة من زيت اللوز الحلو لتدليك منطقة أسفل العين برفق قبل النوم لتقليل الانتفاخ والهالات.

أما الشفاه، فقومي بعمل مقشر طبيعي من السكر والعسل مرة أو مرتين أسبوعيًا، ثم ضعي طبقة رقيقة من الفازلين أو زيت جوز الهند لترطيبها.

اصنعي غسول بشرتك

نصائح إضافية لروتينك الليلي

اشربي كوبًا من الماء قبل النوم لترطيب جسمك من الداخل.

بدّلي غطاء وسادتك بانتظام لتجنب تراكم البكتيريا.

حاولي النوم في غرفة جيدة التهوية، فالأكسجين يساعد على تجديد خلايا البشرة.

تجنبي وضع الكثير من المستحضرات الصناعية قبل النوم، لأن البشرة تحتاج إلى التنفس الطبيعي خلال الليل.

فوائد اعتماد روتين طبيعي ليلي

الالتزام بروتين بسيط كهذا ينعكس بشكل ملحوظ على صحة البشرة خلال أسابيع قليلة، حيث:

يمنح البشرة مظهرًا مشرقًا ونضرًا بفضل التغذية الطبيعية.

يحافظ على ترطيبها ومرونتها ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة.

يساعد على تنقية المسام ومنع تراكم الشوائب والدهون.

يمد البشرة بمضادات أكسدة طبيعية تقاوم تأثير التوتر والملوثات.

