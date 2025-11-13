أكبر داعمة للاحتلال الإسرائيلي تصاب بالصدمة، ممثلة ألمانية أرادت الانتماء لليهود فاكتشفت أنها نازية

الخميس 13 نوفمبر 2025
كشفت الممثلة الألمانية أوشي جلاس، أكبر داعمة للاحتلال الإسرائيلي، والتي أرادت أن تؤكد للعالم أن الجينات التي تحملها تنتمي إلى اليهود، فهي من أكبر المدافعات عن الكيان وما يرتكبه من مجازر، لكنها اكتشفت صدمة كبرى في عائلتها، أخرجتها من الأكذوبة التي وضعت نفسها فيها.

ممثلة ألمانية داعمة للاحتلال تصاب بالصدمة


 لم تكتفِ النجمة الألمانية أوشي جلاس، التي مثلت أكثر من 75 فيلم ومسلسل، باعتبارها أكبر داعمة لـ الاحتلال الإسرائيلي، لكنها أرادت أن تثبت للعالم انتمائها للكيان بشكل فعلي، لدرجة أنها استأجرت عالمة في علم الوراثة، لإثبات أنها من نسل اليهود، لكن عالمة الوراثة صدمتها بالنتيجة. 

 

الممثلة الألمانية أوشي جلاس، فيتو
الممثلة الألمانية أوشي جلاس، فيتو

وبعد ظهور نتيجة نسبها، اكتشفت أوشي جلاس أن والدها كان يعمل في القوات الخاصة النازية ومن رجال هتلر الذين كانوا يحرقون اليهود، وأصيبت أوشي بالصدمة عندما اكتشف ماضي والدها النازي أثناء بحثها في تاريخ عائلتها.

وكشفت الممثلة الألمانية أوشي جلاس في كتابها، سيصدر قريبًا، عن فصلٍ صادم من تاريخ عائلتها، مؤكدة ارتباط والدها، كريستيان جلاس، بـ الحزب النازي وقوات الأمن الخاصة (فافن إس إس).

الغريبة أن الممثلة الألمانية، التي أرادت الانتماء للاحتلال الإسرائيلي بعد دعمها الكبير له، أصيبت بالصدمة بعد اكتشافها انتماء عائلتها للحزب النازي، وكان لهذا الاكتشاف وقع بالغ على جلاس، خاصةً وأنها أمضت عقودًا في الدفاع عن شرعية  "الاحتلال الإسرائيل" وشرعية وجود الكيان. 

ممثلة ألمانية أرادت الانتماء للكيان فأكتشفت ارتباطها بالنازية

وأكدت أوشي جلاس، في كتابها، أنها عندما كلفت عالمة الأنساب، كانت تأمل حتى في العثور على أجداد يهود لها، لكنها بدلًا من ذلك، أكتشفت انتمائها للنازيين، وذلك ما حدث مع العديد من الألمان المولودين بعد الحرب العالمية الثانية، والذين اكتشفوا أن أمهاتهم وآبائهم وأجدادهم كانوا تابعين أو حتى متعاونين، مع النازيين.

أرادت الانتماء لليهود فاكتشفت أنها نازية، فيتو
أرادت الانتماء لليهود فاكتشفت أنها نازية، فيتو

 أوشي جلاس كانت تستشهد بنصيحة والدها، باعتباره أهم ما يرشدها في حياتها، فكانت تقول عن نصائح والدها: "كان والدي يردد دائمًا: "عليكِ أن تكوني قادرةً على النظر في المرآة ليلًا". كانت هذه الجملة هي عقيدته. لأنه لم يستطع فعل ذلك بنفسه؟".

وقالت الممثلة الألمانية أنها عندما سُئل والدها عن ماضيه، التزم الصمت "ردًا على أسئلتي العديدة حول دوره في الدولة النازية وفي الحرب العالمية الثانية، قال: "أنتِ لا تفهمين". نعم، كان مُحقًا في هذا الصدد. لا أفهم حقًا ما أتعلمه الآن، بعد أكثر من 80 عامًا من انتهاء الحرب".

وتبلغ الممثلة الألمانية أوشي جلاس 81 عامًا، وشعرت بالصدمة عندما علمت أن والدها انضم إلى الحزب النازي (NSDAP) في ديسمبر 1931، في سن الثامنة عشرة، وعمل لاحقًا مُشغل راديو في فرقة سكاندربج التابعة لقوات الأمن الخاصة (Waffen-SS) عام 1944. وبينما كان للفرقة تاريخ مُوثق من جرائم الحرب وترحيل اليهود. 

وقالت جلاس لصحيفة "بيلد" الألمانية: "كانت تلك هي الحقيقة المؤلمة. لكنني أردتُ معرفتها. لم أعد أرغب في كتمها".

